今年首發 白河「小黃公車」通車

白河區小黃公車「黃10-2」線昨天通車營運，照顧鄉親公共運輸需求。（記者楊金城攝）

2023/03/04 05:30

〔記者楊金城／白河報導〕大台南公車路網擴大服務，今年首條生力軍在白河區推出小黃公車「黃10-2」線，昨天通車，串聯白河河東、崁頭里聚落，每日三班次往返，提供預約到府服務，持電子票證搭車完全免費，鄉親讚說：「揪感心」。

白河區原有四條小黃公車服務，新增的「黃10-2」線可補足白水溪及六重溪以東的西勢尾、崁仔頭、中洲、土庫及莿桐崎等地無公共運輸服務的缺口，造福鄉親。

串聯河東、崁頭里聚落

「黃10-2」路線全長約七．四公里，行駛時間約廿五分鐘，在站牌距離一公里內均可預約到府接送，路線至白河轉運站可再轉乘黃幹線及黃支線公車。

小黃公車收費比照公車，享有基本里程免費等優惠，因「黃10-2」線不到八公里路程，如使用電子票證搭車等於免錢，使用市民卡敬老卡、愛心卡也是免費搭乘。

台南市交通局局長王銘德指出，南市至今有廿一條小黃公車路線，市府今年爭取第四期中央補助經費八五九萬元，上半年預計再新闢小黃公車路線十一條，照顧偏遠地區鄉親的交通需求，後續在六甲、山上、善化、西港等十條路線將陸續分區上線服務。

市長黃偉哲主持「黃10-2」通車營運，稱讚小黃公車是最有溫度、也是最有彈性的公共運輸服務，滿意度調查達九成四以上，獲市民好評，並獲行政院政府服務獎的肯定。

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