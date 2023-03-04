國內首創 南市文化資產影像競賽開跑

「in台南．無影藏」文化資產影像競賽徵件開跑，競賽總獎金45萬元，首獎15萬元。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/04 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕 國內首創以文資紀錄影像的「in台南．無影藏」南市文化資產影像競賽，兩年一屆，今年邁入第五屆，十年來已經累積超過一百部文資相關影像，迎接「台南四○○」，今年主題「打開文資影像力、邀你挑戰無影藏」，競賽總獎金四十五萬元，首獎是十五萬元，徵件即日起至六月卅日。

即日起至6月30日徵件

南市文化局表示，南市文化資產影像競賽是國內獨一無二的文資影像競賽，主要是鼓勵、培養、創造與典藏對未來世代有意義的文資影像，參賽者來自全國各地，除突顯大眾對探索記錄自身歷史、土地與文化的熱誠外，伴隨這些年來文資教育的推動深化，民眾對文資保存日漸重視，參賽作品的影像風格也愈發豐富多元。

透過鏡頭挖掘文資面向

文化局代理局長陳修程說，累積的這些影像紀錄包含原台南州廳、台南孔子廟、東山西拉雅吉貝耍夜祭及西港刈香等，各種有形及無形的文化資產，透過鏡頭挖掘文化資產的不同面向與風華，也期望藉徵件比賽，廣邀熱愛台南的朋友們，善用各式拍攝工具，親身創造「打開文資影像力」的千姿百態。

徵件開跑儀式昨由市府副祕書長王揚智主持，國寶級藝師陳啓村展示設計的獎座。王揚智表示，台南豐富的文化資產需要妥善的記錄保存，才能夠讓往後的世代一睹先人努力痕跡，也可透過這些影像，讓全世界看到台南的美麗，更期盼未來能為這些影像資料找到更多展演平台推廣出去。

競賽徵件活動上網搜尋「in台南．無影藏」，IG「tainantchf」。

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