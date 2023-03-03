麻豆柚花季音樂園遊會 12日登場

2023/03/03 05:30

〔記者楊金城／麻豆報導〕三月麻豆柚花初綻放，在充滿柚花香的春日中，十二日將在麻豆井東里柚園舉辦麻豆柚花季「麻豆散步、柚花飄香」音樂園遊會，柚城麻豆在三月展現不同迷人風采。

天氣若配合 估三月中盛開

麻豆種植文旦高達八四○公頃，柚農李佳翰說，麻豆文旦各產地的開花時間略有差異，早花在二月中，今年因缺水、氣溫偏低，柚花目前開不到一成，只要氣溫回升、日照足，三月中旬就能盛開。柚農李明彥說，觀察柚花花苞纍纍，估算今年柚花盛開，文旦產量正常。

市府農業局與麻豆區農會攜手在地新農人「快快公雞公益聯盟」舉辦麻豆柚花音樂會，麻豆農會當天先舉辦「柚花追香」路跑活動。

麻豆農會總幹事孫慈敏說，柚花音樂會將以柚花飄香、人文藝術、知性農業、公益傳愛，展現麻豆的深度內涵及多元面貌。

市長黃偉哲、農糧署副署長姚志旺、南市農業局長李建裕昨為柚花音樂會宣傳，推薦遊客在三月柚花季來趟麻豆柚花香之旅，讓更多人認識麻豆文旦產業文化。

孫慈敏說，柚花音樂會安排有趣的割草機駕訓班農業體驗，還有文旦產業、蜜蜂生態導覽、文旦加工商品展示，歡迎遊客前來漫步柚園聞花香，在柚樹下悠閒喝柚香咖啡、柚子茶、聽音樂享受幸福。

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