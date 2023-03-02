食補能量 古都馬拉松5日開跑

台南市長黃偉哲（右）昨日與2021年全國運動會馬拉松金牌選手吳睿恩（左）同台宣傳今年古都馬拉松活動。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/02 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際半程馬拉松，將於三月五日登場，有來自全國各地近二萬名跑者，其中包含二九五位來自三十九國的外籍選手，將齊聚台南熱血開跑。

近2萬人參賽 295位外籍選手

台南古都國際半程馬拉松，具有安平港區景色的賽道及豐盛美食等特色，賽事貼心規劃陪跑員列車、豐盛美食補給、專業救護團隊、熱情加油團。

美食大道 提供烤雞、豬腳小吃

尤其在十七．五公里處，還設有美食大道，提供烤雞、豬腳、古早味蛋糕、虱目魚丸、蜂蜜滷味、仙草蜜及現打果汁等多樣特色美食小吃，為跑者補充能量。

昨日市府為賽事暖身宣傳，將好料端上桌，十分澎湃。市長黃偉哲表示，台南古都馬拉松路線經過精心規劃，讓參賽跑者能夠飽覽古城風光，上屆報名人數約一萬五千人，今年報名人數超過一萬九千人，更是突破疫情前的紀錄，歡迎參賽者來台南，更邀請大家來沿線為選手加油。

金牌選手吳睿恩 分享訓練計畫

二○二一年全國運動會馬拉松金牌選手吳睿恩，到場分享自己的訓練計畫，建議跑友在訓練計畫及休息間要取得平衡，並在沒有運動傷害的前提下持續自我訓練，跑步將能漸入佳境。

南市體育局表示，在地店家推出優惠住宿服務，憑藉參賽號碼布還可以免費暢遊赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等古蹟，選手眷屬也可享有門票半價優惠。

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