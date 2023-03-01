《陳水扁悼辜老》辜寬敏對蔣經國說︰反攻大陸痴人說夢

2023/03/01 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕國內獨派大老、總統府資政辜寬敏辭世，享耆壽九十七歲。前總統陳水扁在臉書發文悼念，陳水扁透露辜老出錢讓他出獄，是阿扁的恩人，尤其辜老曾在一九七二年三月初與副閣揆蔣經國共商國是時，大無畏地直言反攻大陸是痴人說夢，保衛台灣應優先於反攻大陸，是智仁勇三達德兼具的典範。

保衛台灣優先 辜老智仁勇兼具

陳水扁表示，辜老把新台灣國策智庫無條件交給凱達格蘭基金會經營，二○二二年二月十一日，辜老抱病接受「有夢上水」專訪，往事歷歷在目，如今辜老如師如父的教誨已成絕響。二○二二年七月二十五日到陽明山探視辜老，對他說：「辜老要加油喔！」，辜老回稱：「沒有油可加了啦！」如今是後生晚輩繼續為完成辜老遺願再加油的時候了。

陳水扁指出，辜老要求解除黨禁，開放言論自由，言人所不敢言。二○○八年為了承擔重責大任，挺身競逐民進黨主席，榮獲近四成選票。一生推動台獨運動，力主正名、制憲、入聯、辦雜誌、登廣告，成立智庫與基金會，宣揚台灣意識，身先士卒。特別是獎掖後進、鼓舞年輕人，熱心公益、賑災濟弱，從不落人後，完美走完人生花道，是追隨學習的好榜樣。

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