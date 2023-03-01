台南追思228 受難家屬盼還原真相

南市228紀念公園紀念碑，有缺口壞掉的鼎，象徵這段歷史傷痛。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/01 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕二二八事件七十六週年中樞紀念活動，昨日在台南二二八紀念公園舉行，代表受難者家屬致詞的王克紹醫師表示，希望政府能夠系統整理二二八受難者殉難日，還原真相，也盼望蔡政府同時推動台灣首位本土教育哲學博士林茂生教授受難日三月十一日為「台灣教師節」。

希望政府整理受難者殉難日

王克紹說，二二八檔案資料「拂塵專案」，只有後面解送單位、接受單位，內頁大都是化名，在台灣被殺害紀錄名冊，很多被毀損，希望蔡英文政府能夠繼續追查，盼望「上天有眼」，民主先驅鮮血歷史，有朝一日能夠重見天日，才能喚醒世代後人更加珍惜愛護這片土地。

台南市長黃偉哲表示，二二八事件距今七十六年了，七十六年裡充滿著許多強迫台灣人遺忘的空白，但歷史不應該斷裂，記憶也不應該被迫遺忘，大家不能也不會遺忘栽培、養育我們的台灣，必須記得過去這段傷痛，才能勇敢面對未來。

了解民主人權 市府出版3本專書

在二二八事件中許多台南人遭受迫害，當時為人權奮鬥的先賢與無端受難者的住所、工作場域或事件發生地點，隨著時代演進已逐漸被人淡忘，為讓大家記得前人奮鬥的歷史，台南市府考據調查出版《台南人權歷史場址手冊》、《等待天光：台南人權歷史場址Ⅱ》、《漫漶時光：台南人權歷史場址Ⅲ》等三本專書，羅列出台南市各處人權歷史相關場址、人物與歷史案件，藉此讓民眾了解台南民主人權的重要場域，傳承爭取人權民主的精神給下一代。

二二八事件七十六週年中樞紀念儀式，昨日在南市二二八紀念公園舉行，二二八受難者家屬與各界代表獻花哀悼追思。（記者洪瑞琴攝）

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