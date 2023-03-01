南化水庫蓄水跌破5成 嘉南減供

上游降雨偏少，南化水庫蓄水率已跌破5成。（記者吳俊鋒攝）

2023/03/01 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由於上游降雨偏少，供應民生用水的南化水庫，蓄水率持續下探，已經跌破五成；今天起，台南的水情燈號也轉為橙色，啟動「減量供水」措施，水利署南區水資源局努力調控，也籲請民眾多節水。

台南水情轉橙色 嘉義為黃燈

另，今天起，嘉義地區水情燈號也調為黃燈的「減壓供水」，一般家戶將直接比照台南，晚間十點到翌日早上六點，減壓供水八小時。

去年南部地區降雨量是近卅年來最低，曾文水庫上游去年的累積降雨量，甚至比前年的百年大旱同期少了一百一十二毫米，導致水情嚴峻，南水局提到，台南地區主要由曾文、烏山頭水庫與南化水庫聯合供水，兩大系統的調控相當重要。

曾文、烏山頭 調控出水最大化

南水局表示，目前曾文、烏山頭的有效蓄水量仍近一．五億立方米，南化已不到四千五百萬立方米，針對台南整體供水，將採行曾文、烏山頭系統出水最大化，以利南化系統出水最小化的調控原則。

千度以上工業用水戶 節水10％

台南啟動減量供水後，每月一千度以上工業用水戶，以節水十％為目標；每月一千度以上非工業用水戶，以及洗車、游泳池、三溫暖、水療等業者，還有其他非生活必須用水，則由減量供水十％逐步至減量供水廿％，循序漸進，減少產業衝擊。

至於一般家戶，每月用水不會超過一千度，仍維持晚間十點至翌日早上六點的減壓供水措施，並沒有太大的影響。

南水局指出，未來將持續與氣象單位緊密聯繫，視天候狀況，伺機執行人工增雨作業，提高降雨效果，並以更審慎的節水調度措施，因應後續南部各標的用水需求。

截至昨天傍晚，曾文水庫的水位標高約二○四．二公尺，蓄水率廿三．七％左右，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾一．四九億立方米。南化水庫的水位標高約一六九．七公尺，有效蓄水量四千三百八十萬立方米左右，蓄水率四十九％。

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