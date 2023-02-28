為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    新化果菜市場 冷鏈工程下月啟建

    2023/02/28 05:30

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕被網友譽為「全國最美」的台南新化果菜市場，啟用以來遊客絡繹不絕，除批發交易外，也成功帶來觀光收益；台南市政府結合中央經費，再斥資逾一．二億元推動冷鏈工程，已完成發包，將於下月底啟建，可加強農特產品的保鮮，在運銷上提供更多元服務。

    設置38間冷藏庫及1間冷凍庫

    新建的大型冷藏庫規劃在果菜市場批貨物流車道的最後方，為地上兩層樓鋼筋混凝土結構物，市府自籌款，結合農糧署補助，總經費一億兩千一百五十萬元，預計明年四月完工。新建工程總樓地板面積為兩千兩百七十平方公尺，將設置卅八間冷藏庫及一間冷凍庫，都有獨立的冷卻設備。

    台南農產運銷公司總經理李芳林表示，大型冷藏庫啟動興建，將再爭取設置截切廠，進行接續的加工作業，可搶攻南科園區團膳與各學校營養午餐飯後水果商機。

    市長黃偉哲指出，國內水果種類豐富，但因台灣氣候炎熱，遇到生產過剩時，會有貯存問題，為了持續農特產品的保鮮期，讓銷量更穩定，需要靠冷藏來輔助。興建大型冷藏庫除了果菜市場平時使用外，發生供需失衡，也能即時釋出空間，協助農民小批量出貨，延長保鮮期、減少損壞，並調節產銷，創造市府、農民與攤商三贏。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播