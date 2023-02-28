新化果菜市場 冷鏈工程下月啟建

2023/02/28 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕被網友譽為「全國最美」的台南新化果菜市場，啟用以來遊客絡繹不絕，除批發交易外，也成功帶來觀光收益；台南市政府結合中央經費，再斥資逾一．二億元推動冷鏈工程，已完成發包，將於下月底啟建，可加強農特產品的保鮮，在運銷上提供更多元服務。

設置38間冷藏庫及1間冷凍庫

新建的大型冷藏庫規劃在果菜市場批貨物流車道的最後方，為地上兩層樓鋼筋混凝土結構物，市府自籌款，結合農糧署補助，總經費一億兩千一百五十萬元，預計明年四月完工。新建工程總樓地板面積為兩千兩百七十平方公尺，將設置卅八間冷藏庫及一間冷凍庫，都有獨立的冷卻設備。

台南農產運銷公司總經理李芳林表示，大型冷藏庫啟動興建，將再爭取設置截切廠，進行接續的加工作業，可搶攻南科園區團膳與各學校營養午餐飯後水果商機。

市長黃偉哲指出，國內水果種類豐富，但因台灣氣候炎熱，遇到生產過剩時，會有貯存問題，為了持續農特產品的保鮮期，讓銷量更穩定，需要靠冷藏來輔助。興建大型冷藏庫除了果菜市場平時使用外，發生供需失衡，也能即時釋出空間，協助農民小批量出貨，延長保鮮期、減少損壞，並調節產銷，創造市府、農民與攤商三贏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法