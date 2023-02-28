迎台南400年慶典 文化部允支持

文化部長史哲（左二）與台南市長黃偉哲（右二）參訪馬戲藝術節，戴上小丑鼻與大家同樂。（記者蔡文居攝）

2023/02/28 05:30

訪視文化活動及影視基地 史哲：助南市文化景點邁向國際

〔記者蔡文居／台南報導〕明年台南「建城」四百年，市府提出「台南四○○」計畫，文化部長史哲昨到台南訪視相關文化活動及影視基地建設時表示，文化部將積極協助台南市政府團隊，讓台南文化景點邁向國際。

明年台灣燈會在台南 邀民間參與

市府表示，「台南四○○」活動將於明年以「博覽會」形式登場，以城市發展、慶典活動、民間響應三大主軸，串連起二○二四年整年的計畫。其中，慶典活動將爭取國家級大型活動及賽事在台南舉辦，並結合台南在地豐富的藝文活動、節慶祭典等擴大規模，明年台灣燈會也確定在台南舉行，相關計畫將邀請民間團體共同參與，以不同形式響應，一起書寫台南建城四百年。

台南市長黃偉哲向史哲爭取中央支持，讓明年的「台南四○○」計畫能更加充實圓滿。史哲指出，文化部會積極與台南市政府團隊合作，讓擁有許多文化景點的台南，能夠在影視產業及藝術發展潛力大爆發，邁向國際。

FOCASA馬戲藝術節 展現多元藝術

史哲昨分別到台南水交社園區參訪第一屆《FOCASA馬戲藝術節》，並走訪麻豆總爺藝文中心及鹽水岸內影視資源基地。其中，《FOCASA馬戲藝術節》連日來吸引眾多年輕人及親子入園參觀。史哲慕名造訪，大讚馬戲團隊年輕有活力，演出場場爆滿，也代表台灣在馬戲藝術發展的潛力。黃偉哲表示，在水交社文化園區首次舉辦的馬戲藝術節，老少咸宜，也展現台南旺盛的文化生命力及多元藝術發展。

史哲說，上任後首次的縣市參訪，就是到文化古都台南，「FOCA福爾摩沙馬戲團」的林智偉團長年輕有活力，去年試營運大成功後，今年邁入正式的馬戲藝術節，即使是售票的演出也場場爆滿，這在台灣的表演藝術上是異軍突起，也代表台灣在馬戲藝術發展的潛力。

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