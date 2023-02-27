嘉南水情差 春季雜作多元水源灌溉

農委會主委陳吉仲（右3）在農水署長蔡昇甫（右1）等人陪同下，視察嘉南地區春季雜作抗旱灌溉整備情形。（記者劉婉君攝）

2023/02/27 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕南部地區去年降雨量為近卅年來最低，迄今已逾五百六十天沒有大雨以上的降雨。行政院農業委員會農田水利署針對嘉南地區春季雜作，規劃從埤塘、溪流、區域排水及公、民有水井等多元管道，取得總計約一萬六六六六噸用水，將於三月一日起，從南幹線系統開始供灌，北幹線系統預計三月九日開始灌溉。

嘉南地區今年目前累積降雨量為歷年同期平均值四成，曾文及烏山頭水庫昨天合計蓄水量約一億五千萬噸，蓄水率約二成六，水情不佳。農委會主委陳吉仲昨天南下台南新化區，在農水署長蔡昇甫等人陪同下，視察「嘉南地區春季雜作抗旱灌溉計畫」整備的情形。

陳吉仲表示，嘉南平原是全台最重要的農業生產區，政府去年即超前部署，一萬九千公頃一期稻作休耕，補助金已在農曆年前發放給農民。四萬二千多公頃的春季雜作，則希望以多元水源搭配烏山頭水庫最少的供水量，確保生產，滿足糧食安全。

陳吉仲說，為提升水資源使用效率，疫後特別條例中的韌性農業也針對精準灌溉的相關基礎建設，提供一戶最多四十萬元的補助，希望改善。

農水署嘉南管理處表示，春季雜作抗旱灌溉期間，將動員約千名掌水工，廿四小時分日夜班在田間配水，確保每個農民都有水可用，相關水源都有通過水質檢測，呼籲農民配合分區供灌時間取水，切勿私自取水。

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