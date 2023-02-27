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    去除威權象徵 台南12校拆中正銘牌

    白河國小「中正堂」字樣拆除後的面貌，去除校園威權象徵，還給師生中立的教學場域。（南市教育局提供）

    白河國小「中正堂」字樣拆除後的面貌，去除校園威權象徵，還給師生中立的教學場域。（南市教育局提供）

    2023/02/27 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市落實轉型正義，持續去除校園威權象徵。根據台南市教育局統計，從二○一九年至今，南市已拆除校園十二處中央定義的威權象徵命名，如「中正」、「介壽」等字樣的銘牌，未來也不會再出現校園，以還給師生中立的教學場域。

    教育局表示，繼二○一五年，前市長賴清德遷移台南十四座校園威權塑像，將蔣介石塑像全數退出校園後，台南市長黃偉哲接棒推動轉型正義，上任後持續落實清查校園具威權象徵命名的建物。

    教育局表示，十二所學校包括大成國中、永仁高中、佳里國小、南寧高中、後甲國中、建興國中、蚵寮國小、善化國中、關廟國中、鹽水國小、漚汪國小、白河國小。

    新校舍重建 不再以威權象徵命名

    南市透過老舊校舍重建，逐步去除校園威權象徵，過去很多學校大樓就命名為「中正」大樓，新校舍重建或整修後，就自然而然拆除，或不再以威權象徵命名新大樓，以最溫和自然的方式去除校園威權象徵，避免因政治立場而引起紛爭。

    教育局說，校園是培養學生自由、民主與獨立思考的場域，不應有任何政治圖騰或威權偶像崇拜，也希望透過轉型正義的積極作為，還給師生政治中立與專業的教學環境，促進族群和解、和諧和信任。

    拆除不合時宜標語 場地名稱還給市民

    黃偉哲表示，政府要帶頭落實轉型正義，從學校、社區等場所做起，市府近年已完成盤點各級學校、活動中心、公共設施的威權象徵，並逐一拆除不合時宜的標語與名稱，這也有利凸顯在地特色，將場地名稱還給市民。

    出版不義場址專書 記載人權事件

    另外，教育局表示，市府也透過積極作為，落實轉型正義。例如出版不義場址專書向市民說明台南曾經發生的人權事件，原臺南州會修復後設置為中西區圖書館暨二二八紀念館等，將轉型正義的理念融入市民生活，把台灣的記憶還給台灣人。

    白河國小拆除「中正堂」字樣的校園威權象徵。 （南市教育局提供）

    白河國小拆除「中正堂」字樣的校園威權象徵。 （南市教育局提供）

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