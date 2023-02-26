轉型正義 台南拆「中正」、「中山」堂銘牌

2023/02/26 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區里活動中心的「中正」、「中山」堂銘牌，昨天開拆，產權完全屬於市府的十處將優先移除，落實轉型正義原則，將名稱還給在地脈絡。

市長黃偉哲說，落實轉型正義去除公共場域威權象徵，先從能做的先做，將陸續清查逐步推動，對於「中正路」更名，還牽涉居民住戶權益，去年就已將中正路前一七○公尺命名為「湯德章大道」，最前端的國立台灣文學館為「湯德章大道一號」，將會一段一段逐步推動更名議題，像是中華民國護照正名，是先括號「台灣」，再逐步把括號拿掉。

南市民政局目前清查里或社區活動中心，掛「中山堂」有一處、掛「中正堂」有卅處，其中有十處產權完全屬市府列為優先拆除，昨完成拆除三處，其他早期與廟地合建活動中心將再協商。

民政局說，里活動中心及社區活動中心（社會局主管），皆為市府辦活動及設置關懷據點的重要場所，依「台南市里社區活動中心設置使用管理辦法」規定，活動中心名稱，應冠以區名及所在地里、社區名或地名，但仍有少數以中山堂或中正堂為名同時掛名，容易造成混淆，為統一使用名稱為里或社區活動中心，傳遞活動中心主體訊息，計畫逐步修正南市活動中心掛有中正堂或中山堂名稱的銘牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法