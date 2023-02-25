台南車展開幕 14部千萬超跑迎賓

「台南車展」昨天開幕，總價值逾兩億元的十四部超跑在門口迎賓，噱頭十足，成功帶動人氣。（記者吳俊鋒攝）

2023/02/25 05:30

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕南市經濟發展局首度主辦的「台南車展」，昨天開幕，規劃三大專區、集結近百廠商，Show Girl為車展加分，總價值逾兩億元的十四部超跑也在門口迎賓，噱頭十足，成功帶動人氣。

Show Girl帶動人氣

台南車展在大台南會展中心舉行，持續至廿七日，為期四天，搶攻二二八連假的消費商機，市長黃偉哲為車展開幕。他說，無論名車、超跑、重機、二輪和相關零組件，一次盡收眼底，值得推薦；廿八日則由「搖滾春天演唱會」登場，歡迎民眾共襄盛舉。

黃偉哲說，南市汽機車零配件產業造就出台灣之光，享譽國際的宏佳騰與南晃集團，都是基礎扎實的隱形冠軍，以及全球指標性大廠。

車展由台灣汽機車研發暨策略聯盟、二輪部品同業促進協會等協辦，現場還設有商務洽談區，促進更實質的交流。

「六點超跑團」隊長鄧皓凱帶領成員為活動助陣，包含保時捷、麥拉倫、法拉利、藍寶堅尼等十四部名車齊聚，列隊迎賓，創造話題。

這也是大台南會展中心的首場車展，推出「新車大展」、「重機暨二輪車展」與「汽機車零配件展」等主題，會場超過四百廿格攤位，車展規模盛大。

420格攤位規模盛大

經發局長林榮川說，現場展出超過廿個具指標性知名品牌，還有車用部品、人身部品、行車記錄器、汽車隔音材料，以及相關零配件等，完整呈現汽機車產業的供應鏈。

一般民眾填問卷即可免費參觀，為加速進場，主辦單位建議民眾提早上網預約登記，十五歲以下、六十五歲以上與領有身心障礙手冊者，憑證件直接入內。

業者請來Show Girl助陣，成功炒熱氣氛。 （記者吳俊鋒攝）

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