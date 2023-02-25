為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南車展開幕 14部千萬超跑迎賓

    「台南車展」昨天開幕，總價值逾兩億元的十四部超跑在門口迎賓，噱頭十足，成功帶動人氣。（記者吳俊鋒攝）

    「台南車展」昨天開幕，總價值逾兩億元的十四部超跑在門口迎賓，噱頭十足，成功帶動人氣。（記者吳俊鋒攝）

    2023/02/25 05:30

    〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕南市經濟發展局首度主辦的「台南車展」，昨天開幕，規劃三大專區、集結近百廠商，Show Girl為車展加分，總價值逾兩億元的十四部超跑也在門口迎賓，噱頭十足，成功帶動人氣。

    Show Girl帶動人氣

    台南車展在大台南會展中心舉行，持續至廿七日，為期四天，搶攻二二八連假的消費商機，市長黃偉哲為車展開幕。他說，無論名車、超跑、重機、二輪和相關零組件，一次盡收眼底，值得推薦；廿八日則由「搖滾春天演唱會」登場，歡迎民眾共襄盛舉。

    黃偉哲說，南市汽機車零配件產業造就出台灣之光，享譽國際的宏佳騰與南晃集團，都是基礎扎實的隱形冠軍，以及全球指標性大廠。

    車展由台灣汽機車研發暨策略聯盟、二輪部品同業促進協會等協辦，現場還設有商務洽談區，促進更實質的交流。

    「六點超跑團」隊長鄧皓凱帶領成員為活動助陣，包含保時捷、麥拉倫、法拉利、藍寶堅尼等十四部名車齊聚，列隊迎賓，創造話題。

    這也是大台南會展中心的首場車展，推出「新車大展」、「重機暨二輪車展」與「汽機車零配件展」等主題，會場超過四百廿格攤位，車展規模盛大。

    420格攤位規模盛大

    經發局長林榮川說，現場展出超過廿個具指標性知名品牌，還有車用部品、人身部品、行車記錄器、汽車隔音材料，以及相關零配件等，完整呈現汽機車產業的供應鏈。

    一般民眾填問卷即可免費參觀，為加速進場，主辦單位建議民眾提早上網預約登記，十五歲以下、六十五歲以上與領有身心障礙手冊者，憑證件直接入內。

    業者請來Show Girl助陣，成功炒熱氣氛。 （記者吳俊鋒攝）

    業者請來Show Girl助陣，成功炒熱氣氛。 （記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播