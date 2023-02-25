閱讀台南 「五舖百年老店」開展

南市圖與五家百年老店合作，在永康新總館推出「走入書房—閱讀百年風華．沈浸台南五舖百年老店」展。（記者劉婉君攝）

2023/02/25 05:30

〔記者劉婉君／永康報導〕一間百年老店，就像一本歷史悠久的好書。市立圖書館與五家百年老店合作，推出「走入書房—閱讀百年風華．沈浸台南五舖百年老店」展，從老照片、文物與產品呈現台南的庶民生活史。

南市文化局表示，後續除了引進老店在永康新總圖辦理活動，迎接二○二四台南四百年，圖書館也將規劃相關活動，成為民眾閱讀台南的場域之一。

「走入書房」展昨天在永康新總館開幕，參展的百年老店包括左藤紙藝薪傳、振行鞋行、振發茶行、錦源興及舊來發餅舖等，涵蓋紙藝、木屐、茶葉、布莊及糕餅等產業，都是府城知名的老店。展覽展出各家老店的老照片、代表性文物與影像等，並搭配圖書館推薦的相關主題藏書，開展首日就吸引不少民眾參觀，展期至三月十九日止，展出期間有說故事活動、講座、手作課程等，邀請百年老店負責人開講。

市圖代理館長黃宏文表示，老店產品的背後，代表技術及知識系統的傳承，在即將迎來台南四百年的時刻，更具意義，希望藉由展覽，讓民眾了解百年老店的過去、現在和未來，用更立體的角度，看台南的歷史。

黃宏文說，文化局目前正與國立故宮博物院洽談數位展的可能性，台南四百年相關活動將由全民參與，圖書館將是展場之一。

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