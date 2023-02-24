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    《台南》港明高中邱睿晨 6科滿級分

    台南西港港明高中邱睿晨（中）考六科滿分九十級分、王羿翔（右）四科滿六十級分，校長劉春福（左）恭賀兩人取得佳績。（記者楊金城攝）

    台南西港港明高中邱睿晨（中）考六科滿分九十級分、王羿翔（右）四科滿六十級分，校長劉春福（左）恭賀兩人取得佳績。（記者楊金城攝）

    2023/02/24 05:30

    〔記者楊金城／台南報導〕正港滿分王，西港港明高中學生邱睿晨考滿考好，取得「國、英、數A、數B、自然、社會」六科滿分九十級分。他在三年前國中會考就考5A++、作文六級分，五科題目全對。

    邱睿晨喜歡唱歌紓壓，參加數學競賽，更參加智慧鐵人創意競賽贏得全國冠軍，興趣廣泛；他從不吝於分享讀書祕訣，鼓勵學弟妹要找到自己對科目的喜愛，才是取得好成績的關鍵之鑰。港明高中另位在國、英、數A、自然」四科滿六十級分的是王羿翔。

    麻豆黎明高中考生杜冠緯，來自單親家庭，本身罹患第一型糖尿病，但他在逆境中奮發上進，國、英、數A、自四科考五十四級分，目標上台大心理系；讀高二時，母親不敵病魔，離世前把六歲妹妹交付給他，他帶著這份責任和思念媽媽的情感在大學學測拚出成績。他在媽媽離世後才發現被藏起來的憂鬱症藥物，因此立志錄取台大心理系，未來成為心理諮商師助人。

    黎明高中另位在國、英、社會考滿級分的黃怡甄來自單親中低入戶，她獲得全民英檢高級通過、多益檢定九百九十滿分，希望上台大政治關係組，未來為台灣外交貢獻心力。

    台南一中學測六科皆有過半學生超越全國前標；社會組謝廷朗在國、英、數B與社會四科滿六十級分。洪秉廷、徐御恩也在國、英、數A、自然四科考滿六十級分。

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