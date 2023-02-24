台南YouBike2.0上路了 前30分鐘免費

台南YouBike二．○昨日正式啟用，七十七站、八百輛全新單車投入服務。（記者洪瑞琴攝）

2023/02/24 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南公共自行車YouBike二．○，昨由市長黃偉哲主持啟用儀式，七十七站、八百輛全新單車投入服務，目前南高屏跨區調度車不用加錢，未來可望進一步擴大嘉義縣市也免調度費。

黃偉哲表示，迎接YouBike二．○，也是台南市公共運具共享單車的一個轉型，接下來會在公營停車場建置，方便民眾停好車繼續騎單車逛市區，尤其台南明年將辦台灣燈會，預期人潮會爆滿，包括在安平林默娘公園、沙崙高鐵站都會優先建置租點，將以觀光景點、通勤熱點及市區街道比較狹窄的地方列為優先建置。

黃偉哲並說，明年是「台南四○○年」，希望明年底前完成五○○站，方便國內外遊客在台南旅遊，有助城市交通加分。

77站點 800輛全新單車

微笑單車董事長劉麗珠表示，YouBike營運範圍首次擴展到台南，跨區到高雄、屏東借還調度費用全免，由於嘉義縣尚無YouBike，未來嘉義縣市都有的話，不排除嘉南高屏都免調度費。

台南YouBike第一波啟用營運的七十七站，以原T-Bike站點為主，具有通勤及遊憩雙重功能，趕上二二八連假強檔，而電動輔助自行車YouBike二．○E將在四月上架。即日起至十二月底，不限卡別前卅分鐘免費，第二個卅分鐘起，持台南市民卡全面半價優惠。

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