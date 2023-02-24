南鐵地下化延後完工 下半年提修正期程

南市議會建設委員會昨日會勘了解南鐵地下化工程進度。（記者洪瑞琴攝）

2023/02/24 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市議會建設委員會昨會勘台南市區鐵路地下化工程進度，因沿線陸續發現十九處文資遺構進行挖掘調查，以致工程進度延後，確定無法在二○二六年底完工，至於延長至何時？交通部鐵道局預計四月下旬等處理情況明朗化後，下半年再提報修正計畫期程。

沿線發現19處文資遺構

鐵道局南工處表示，因文資遺構還在處理中，預估四月下旬才較有明確結果，屆時對整體計畫期程及經費造成的影響才能有評估資料，預估下半年會依評估結果提報修正計畫，至於要延長多久，目前很難說。

南鐵地下化整體施工進度大約七成四，較計畫預定進度落後約○．八九％。南工處說，落後原因除了之前住戶抗爭，還有挖掘遺構、交通考量與施工狀況等，原訂二○二六年底完工，已確定無法如期完成。

整體施工進度約7成4

南市文化資產管理處表示，沿線共發現十九處遺構，其中十四處完成移置，尚有五處列冊追蹤有待探查、回填或移置，由於施工愈靠近早期發展的舊市區，工程下挖時發現遺構將愈多，例如台南車站主體工程發現日治時期北轉車台遺構，林森路至榮譽路段則有南轉車台遺構等，此外大橋站至台南車站，也有府城城垣遺構等。

對於遺構後續文資保存問題，市府文化局表示，未來市府辦理綠廊道設計，也會邀集專家學者討論，將工程發現的遺跡納入通盤規劃，透過適當設計結合景觀，將過去歷史與現代工程新舊融合，讓城市歷史的時間軸與文化紋理融入當代城市地景，綠廊道將成為民眾親近及了解歷史發展脈絡的最佳場域。

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