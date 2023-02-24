為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    南鐵地下化延後完工 下半年提修正期程

    南市議會建設委員會昨日會勘了解南鐵地下化工程進度。（記者洪瑞琴攝）

    南市議會建設委員會昨日會勘了解南鐵地下化工程進度。（記者洪瑞琴攝）

    2023/02/24 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕市議會建設委員會昨會勘台南市區鐵路地下化工程進度，因沿線陸續發現十九處文資遺構進行挖掘調查，以致工程進度延後，確定無法在二○二六年底完工，至於延長至何時？交通部鐵道局預計四月下旬等處理情況明朗化後，下半年再提報修正計畫期程。

    沿線發現19處文資遺構

    鐵道局南工處表示，因文資遺構還在處理中，預估四月下旬才較有明確結果，屆時對整體計畫期程及經費造成的影響才能有評估資料，預估下半年會依評估結果提報修正計畫，至於要延長多久，目前很難說。

    南鐵地下化整體施工進度大約七成四，較計畫預定進度落後約○．八九％。南工處說，落後原因除了之前住戶抗爭，還有挖掘遺構、交通考量與施工狀況等，原訂二○二六年底完工，已確定無法如期完成。

    整體施工進度約7成4

    南市文化資產管理處表示，沿線共發現十九處遺構，其中十四處完成移置，尚有五處列冊追蹤有待探查、回填或移置，由於施工愈靠近早期發展的舊市區，工程下挖時發現遺構將愈多，例如台南車站主體工程發現日治時期北轉車台遺構，林森路至榮譽路段則有南轉車台遺構等，此外大橋站至台南車站，也有府城城垣遺構等。

    對於遺構後續文資保存問題，市府文化局表示，未來市府辦理綠廊道設計，也會邀集專家學者討論，將工程發現的遺跡納入通盤規劃，透過適當設計結合景觀，將過去歷史與現代工程新舊融合，讓城市歷史的時間軸與文化紋理融入當代城市地景，綠廊道將成為民眾親近及了解歷史發展脈絡的最佳場域。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播