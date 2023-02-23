金鑽鳳梨裂果嚴重 關廟農會收購

關廟鳳梨近來因晝夜溫差太大，果品出現裂損。（記者吳俊鋒攝）

2023/02/23 05:30

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕遠近馳名的關廟鳳梨，雖然目前並非主要產季，但產季調節而提早成熟的「金鑽」，近來因晝夜溫差太大，果品出現嚴重裂損，農民直嘆：災情之嚴重為廿年來首見，關廟區農會昨天啟動加工收購作業，首日交貨量就超過三公噸。

市府委託的收購作業在大洲集貨場進行，農民陸續載來整車裂果，對於辛苦栽種的鳳梨，卻因氣候劇變而受損，心疼不已。

農民嘆災情廿年來最大

台南區農業改良場分析，除了晝夜溫差太大之外，十七號的金鑽，果目本來就易受氣候影響而開裂，還有環境乾濕變化劇烈、栽培用肥較重等，都是原因之一。金鑽有主要產期，在最適當的時令栽種，成長過程可降低生理障礙，減少環境氣候風險，建議早熟鳳梨採全果套袋的方式來防寒，避免裂損。

溫差逾13度 就容易裂損

關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，晝夜溫差在十三度以上，就容易造成鳳梨裂損，集運、加工，就是避免次級品流到市場，衝擊鮮果價格，收購作業將持續至廿四日。

農會配合動員人力協助收購，黃國斌說，分批裝籃後，將送至綠園牧場進行加工，依照鳳梨的裂損情況，製作果乾或果汁。以往鳳梨裂果常見於春節前後，但今年不同，已二月下旬了，冷氣團仍接力報到，讓晝夜溫差影響的時間延長，導致農民受災較為嚴重。

六千餘株 七、八成裂果

黃姓農民強調，為產期調節，去年中秋進行人工催花，希望趕在三月份之前採收，避免屆時市場爆量，沒想到卻遭遇劇烈的溫差變化，當初種植六千餘株鳳梨，有七、八成裂果，損失不貲。

農業局長李建裕說，目前關廟鳳梨採收約一成，其中早熟果受到氣候影響導致裂損的在廿至卅％，緊急啟動收購，會持續監控田區狀況，以採取因應措施。

受到晝夜溫差太大的影響，早熟的關廟鳳梨嚴重裂果，區農會協助收購、加工。（記者吳俊鋒攝）

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