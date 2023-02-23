《台南》路口交通事故逾6成 自撞率也上升

2023/02/23 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕馬路如虎口，台南交通事故有六十％以上發生在路口，而且自撞事故有上升趨勢，南市道安會報列為重點，加強易自撞路段的工程改善與重點執法。

南市交通局統計，去年死傷交通事故發生於路口二萬八二二二件、路口一萬五八三八件、其他六二五件，路口事故約占事故總體六十二％，顯見路口是交通事故風險最高的地方。

自撞案大增七成一 占比上升

在自撞事故統計，南市今年一月至二月中旬，共發生十二件自撞A1交通事故、約占同期間A1事故三十六．三六％，且相較去年同期（二○二二年一月至二月十五日）發生A1自撞事故七件，增加五件，自撞交通事故增幅七十一％，比例有上升趨勢。

五大違規態樣 將列執法重點

交通局表示，重點執法將以五大違規，大型車違規、酒駕、併排停車、超速、改裝危駕為重點取締項目，並於事故熱區建置科技執法設備，持續推動易肇事路段的工程改善、無號誌路口改善、車道寬度路型檢討、校園通學環境改善等項目，同時將結合公私部門與NGO組織，深入鄰里下鄉宣導。

十七校通學步道 預計年底前完工

此外，近年來陸續完成與增設夏林路與大德街口等行人專用號誌二二○處；西門路與北安路口等廿四處行人庇護島；西門路與永華路等四十一處行人專用時相、行人綠燈早開或早關，並辦理府前路與永福路口等七十五處行穿線退縮，以利維護行人通行安全。同時積極爭取前瞻計畫經費闢建學校通學步道，讓學生上下學不再與車爭道，目前已完成十八校，尚有十七所學校通學步道施工中，預計今年底前全數完工。

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