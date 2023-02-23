學甲垃圾場復育工程 環局：絕未填埋爐碴

南市學甲掩埋場復育改建為壘球場，圖為2020年1月初完工照片。（南市環保局提供）

2023/02/23 05:30

立委質疑填埋底渣疑似重金屬超標 環署︰再生焚化粒料填築沒問題

〔記者洪瑞琴、楊丞彧／綜合報導〕學甲區垃圾掩埋場復育工程改建為壘球場遭質疑挖出底渣等廢棄物，南市環保局昨日強調，相關規劃、發包及施工使用材料完全依照行政院環境保護署再利用規定進行，並全程監督廠商依設計圖說完成，絕無填埋廢棄物或爐碴情事。

時代力量立委陳椒華昨指控，台南市學甲區垃圾掩埋場復育工程改建為壘球場，近日現場挖掘發現，不僅紅土層薄透，淺層更有碎玻璃、碎瓦片等「大秘寶」，填埋之底渣疑似重金屬超標，簡直是新竹棒球場翻版，要求政風檢調徹查。

環局︰民代引用快篩檢測數據不恰當

南市環保局說，民代與陳情單位所提數據，是以攜帶式X–射線螢光光譜儀分析法（XRF檢測），是作為土壤中元素濃度快速篩選，其測值常為「重金屬毒性特性溶出程序」（TCLP）數值百倍以上，XRF檢測的物質成分在環境中並非全數溶出，容易被誤用，並不恰當；例如以不鏽鋼湯匙為例，若經XRF檢測，其鎳金屬含量也會高得異常，對於再利用粒料仍應以對應管制標準方法檢測。全程皆依設計圖施工，無不法或浪費公帑等情事，且再生粒料與爐碴的來源完全不同，也不容混淆。

再生粒料與爐碴不同 不容混淆

環保局指出，雖說焚化再生粒料仍有極小部份雜質無法分離，但都控制在一定比率下，大小也都符合規範在十九毫米以下，球場工程每回填十五公分壓實一次，經過三次壓實程序，可確保回填後的平整度，而且最表層仍有良質土及紅磚土面層，不影響後續使用安全，若表層良質土磨耗，也會適當補充良質土。

將做簡易練習場 也會適當補充良質土

學甲垃圾衛生掩埋場位於學甲區秀昌里，面積四．五公頃，在地民意代表及民間團體建議，決定將學甲掩埋場部分區域設置簡易型練習壘球場。環保局表示，球場完工驗收後即開放使用，然因疫情延宕至今，若地方有疑慮，也會適當補充良質土，並以更高標準從嚴檢視，暫不開放。

體育署運動設施組副組長蔡文娟說，若有紅土層不足、淺層土有碎玻璃以及場地不平整等狀況，均可能造成使用者受傷。因此，體育署呼籲台南市政府應依照相關規定，打造以安全為前提、使用上無安全疑慮的球場。

環保署環境督察總隊科長呂建興表示，就此案來看，再生焚化粒料作為掩埋場填築用沒有問題。而就重金屬部分，因再生粒料標準與社大所提之土壤管制標準不同，須再進行檢測，看是否符合相關規定。

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