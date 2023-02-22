《台南》九崴電廠遭民眾反對 在地團體籲撤案

2023/02/22 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕九崴天然氣發電廠擬在台南市安定區與安南區交界處設廠，鄰近人口稠密，也緊鄰台南系統交流道，被質疑選址不當。在地團體與居民昨與時代力量立委陳椒華召開記者會，要求開發商自行撤案。台糖公司代表說，此案仍在籌設階段，後續若區域計畫法無法通過，或環境影響評估無法通過，台糖就不會提供土地。

森崴能源旗下九崴電力計畫在台糖於安定區所有的特定專用區農牧用地興建天然氣電廠，然周遭居民質疑選址過於接近民居、管線與廠房安全性等問題，強烈反對此案。台南市政府今年一月十九日即表達會與居民站在同一立場；台南市議會本月十七日也在跨黨派議員支持下通過決議，不同意此開發案。

台糖︰環評未過 不提供土地

環保署綜合計畫處官員說明，去年九月十二日召開專家小組初審會議，補正重點要求開發商加強與在地居民、團體進行溝通，盤點各界疑慮，也要求對空氣污染量的增量抵換，以及就天然氣管線風險與預警機制進行補正。今年五月卅一日前必須送審補正資料，送審後依照相關程序續行審查。

台糖公司代表指出，公司配合政府政策、依據公司規定提供土地給業者申設燃氣電廠。現階段仍在籌設階段，後續若在區域計畫法無法通過，或是環境影響評估無法通過，台糖就不會提供土地。

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