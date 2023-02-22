陳建仁：台灣長照獲肯定 德國人也想學

2023/02/22 05:30

視察鹽水社區心理衛生中心

〔記者王涵平／鹽水報導〕行政院長陳建仁昨視察鹽水社區心理衛生中心， 他說，台灣長照將家人留在社區，以家庭為中心的照顧方式，連德國朋友都說想學。

社區化長照 就近照顧

南市衛生局長蘇世斌表示，鹽水心理衛生中心投入運作後，可就近服務溪北地區的民眾，提供心理衛生諮詢、諮商、精神醫療資源及就業轉銜等專業服務。

而且空間規劃有隱密的諮商診療室，以及半開放的多功能活動空間，能夠舉辦講座、職能訓練、心理健康活動。將持續增加進駐人力、推動外展服務，提升對社區精神個案管理和照護品質。

陳建仁肯定台南市將舊消防分隊活化空間改成心理衛生中心，讓社區的民眾就近獲得心理照顧；也稱許市長黃偉哲發揮創意吸引民眾打疫苗的政策，讓台南疫情控制得當。

陳建仁表示，「沒有心理健康，就沒有真正的健康」，所以「打造更堅韌的社會安全網」是蔡總統施政中的「重中之重」，盼建構以社區為基礎、有家庭為支持的社會安全體系，讓精神疾病患者可以得到更好的診療，也去除污名化的標籤。

再設5社區心理衛生中心

衛生局並指出，將持續規劃各類心理衛生專業人員擴大社區服務，預計於二○二五年設置共五處社區心理衛生中心據點（每卅三萬人口設立一處），於溪北設置二處、溪南設置三處，以均衡佈建區域心理資源。

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