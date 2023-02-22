善化草莓季25日登場 採果打8折

台南善化草莓紅了，草莓季將於2月25日登場。（記者劉婉君攝）

2023/02/22 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕草莓紅了！台南草莓種植面積約五公頃，其中以善化區為主要產區，占二．六公頃。為期一個月的「台南草莓季」，將於廿五日登場，結合善化區晴空、晴光、溫馨、美裕、南科等五家草莓園，推出採果八折優惠，開幕當天並有免費接駁專車，接送民眾往返善化火車站、善化啤酒觀光工廠及五家草莓園。

5家草莓園有優惠 活動至3月24日

南市草莓總產量約六十三．二公噸，目前已進入產期，艷紅飽滿的果實令人垂涎欲滴，採收期約至四月中旬。市長黃偉哲昨天與善化區公所、業者宣傳台南草莓季活動，邀請民眾一同到善化感受採草莓的魅力，黃偉哲並推薦「草莓踏青」之旅路線，除了到善化採草莓，還可到周邊的山上花園水道博物館、左鎮化石園區、南科考古館、隆田chacha文化園區等場館參觀。

產區2.6公頃 還可來趟草莓踏青之旅

農業局表示，今年草莓產量受到氣候影響，價格略為上漲，每斤調漲約四十至五十元。溫馨草莓園業者黃瑞芳指出，適合草莓生長的氣溫為十八度至廿二度，但去年十二月初以前，台南地區氣候炎熱，影響草莓開花，今年一月之後又太冷，兩極化的氣候之下，園區內栽種的豐香品種草莓產量減少四成左右，不過一般的品種影響較小。

善化區公所表示，廿五日下午一時卅分起，在善化啤酒觀光工廠的活動主場，將有創意市集、特色胖卡餐車、YOYO家族「天竺鼠姐姐」活力帶動跳、兒童氣墊樂園、草莓啤酒試飲、幸福棉花糖吃到飽、草莓果醋及莓好留言夾手作DIY等，五家草莓園的採果優惠持續至三月廿四日止。

台南草莓種植面積約五公頃，其中以善化區為主要產區，占二．六公頃。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法