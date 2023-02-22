台南觀旅業住用率61％ 六都第一

交通部觀光局公布最新統計資料，台南市觀光旅館業住用率居六都第一。（記者王姝琇攝）

2023/02/22 05:30

去年疫情期間仍逆勢成長 較前年增加10.58％ 全國排名僅次於基隆

〔記者王姝琇／台南報導〕交通部觀光局公布觀光旅館業最新統計資料，台南市去年觀旅業住用率達六十一．○五％，較前一年度成長十．五八％，不僅居六都之首，在全國也僅次於基隆市。台南即將迎接二○二四台灣燈會及「台南四百」活動，觀光前景備受期待，對於即將到來的二二八連假及台灣國際蘭展，市府觀光旅遊局將加強稽查旅宿業，保護觀光市場秩序。

228連假將到 觀旅局加強稽查業者

市長黃偉哲指出，台南觀旅業是國內、外極少數在疫情期間，仍逆勢成長的產業，近來客房收入也逐漸恢復疫情前的表現，持續穩定成長，能有如此好的成果，仰賴全體旅宿業者密切配合市府政策及多項引客活動。

觀旅局代理局長林國華說，合法旅宿業分為觀光旅館業、旅館業及民宿等三大類，其中觀光旅館業又可區分為國際觀光旅館業及一般觀光旅館業。交通部觀光局日前公告的觀光旅館業統計資料，台南市住用率表現開出紅盤，另旅館業及民宿的統計資料，待交通部觀光局彙整各縣市資料後，預計在三月公告，相信也會有亮眼成果。

活動、展覽多 消費滿百抽千萬豪宅

林國華說，因應二二八連續假期，以及台灣國際蘭展即將舉辦，觀旅局已加強稽查旅宿業，落實維護觀光市場秩序，也呼籲旅宿業秉持公平、誠信原則，確實保障消費者權益，提醒旅客務必先上交通部觀光局「台灣旅宿網」或市府「台南旅遊網」查詢合法旅館及民宿，選擇入住合法旅宿才有保障。

觀旅局推出二二八連假攻略，包括攜手七國馬戲藝術家及台灣頂尖團隊帶來的第一屆馬戲藝術節，還有學甲蜀葵花文化節、六甲落羽松季、鄭成功祖廟府城成功燈會、大台南會展中心舉辦的台南車展，以及配合國際蘭展將於三月四日登場，提前推出的拍照打卡送門票活動，遊客至觀旅局轄管十一處旅服中心與蘭展宣傳立牌拍照打卡，就可以獲贈限量台灣國際蘭展門票。另外，台南購物節也將於二月廿八日結束，民眾要把握到台南消費，滿一百元以上發票，登錄就有機會抽價值近千萬豪宅。

台南市觀光旅館業住用率達六十一．○五％，居六都第一。（記者王姝琇攝）

台南市觀光旅館業住用率居六都第一，在全國也僅次於基隆市。（記者王姝琇攝）

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