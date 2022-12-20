每坪114萬 台南新光三越中山店 蟬聯地王

2022/12/20 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市明年公告土地現值經地價及標準地價評議委員會評定通過，全市平均上漲三．六九％，新光三越中山店以公告土地現值每平方公尺卅四萬五千元（每坪約為一百一十四萬元），第六度蟬聯台南市地王。

地政局表示，經南市地價評議委員會綜合考量衡酌，為適時反應市價變動狀況，評定全市明年公告現值平均調幅為三．六九％，公告現值占一般正常交易價格比值為九十．○四％。南市「地王」由新光三越中山店蟬聯，公告現值為每平方公尺卅四萬五千元（每坪約為一一四萬元）；「地后」則是西門路一段的新光三越新天地店，公告現值為每平方公尺卅二萬（每坪約為一○六萬元）。南市土地調整結果將於明年一月一日公告。

南市地政局長陳淑美說，「公告土地現值」為土地增值稅課稅基礎，依規定每年公告調整一次，產權無移轉時對地主不生影響。這次公告現值漲幅較大的地區分別為麻豆區（五．七九％）、善化區（五．五三％）、新市區（五．三六％）、東區（五．二三％）及永康（四．五八％）等行政區。

市長黃偉哲表示，南市近年來各項重大建設及土地開發區陸續完工，包括麻豆工業區市地重劃區、南台南車站副都心區段徵收區、永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收區及永康物流及轉運專區市地重劃區等，而南科特定區FG區段徵收區正緊鑼密鼓辦理中。

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