南市智慧交通監控升級 可看即時路況

交通局導入無人機空拍、影像辨識等智慧科技，擴大監控視角，讓交通中心能更精確掌握車況。 （記者王姝琇攝）

2022/12/20 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕南市將啟用「AI智慧交通監控升級暨道路資訊整合服務」，市府昨日展示交通局導入無人機空拍、影像辨識等智慧科技，同時結合最新改版的「台南市即時交通資訊網」，提供用路人即時資訊。市長黃偉哲呼籲，年關將近民眾出遊頻繁，可多加利用即時交通資訊網規劃行程。

導入無人機空拍、影像辨識

黃偉哲表示，交通局利用AI智慧，讓用路人透過APP或網站即能獲得重要路口的交通現況，同時也能提供替代道路規劃、車位尋找等服務；短期規劃利用智慧交通科技，讓台南交通行走的更順暢；中長期希望藉著大眾運輸系統、公路系統、公車系統的建置，以及捷運系統的規劃，一步一步來紓緩台南交通擁擠的狀況。

擴大AI技術應用地點 掌握車況

黃偉哲說，近年交通局以創新智慧科技來管理交通問題，陸續導入AI辨識技術應用於交通策略管理，繼去年完成中西區智慧路網動態號誌系統之後，今年再度擴大AI技術應用地點，在國道三號關廟交流道建置智慧號誌系統，同時導入無人機空拍與影像辨識技術，以全視角監控車流，且具備高機動性，讓交通中心精確掌握車況。

即時交通資訊網改版 跨單位整合

交通局長王銘德表示，台南市即時交通資訊網改版，用更視覺化方式提供即時交通資訊，並跨單位整合工務局、消防局、水利局、警廣等，提供道路施工、淹水、車禍事故等訊息，另結合公車站、停車場、公共自行車站位等查詢服務。

此外，今年針對各交流道周邊與台南市區的重要聯外道路，規劃主要道路壅塞時可行駛的替代路線，並於路側增設電子資訊看板，將導引路徑資訊提前發布給用路人。

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