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    龍崎空山祭24日登場 打造光影秘境

    空山祭以寓言動畫《隨風去留》為主題，打造十五件作品，圖為〈待我回來一下〉作品。（文化局提供）

    空山祭以寓言動畫《隨風去留》為主題，打造十五件作品，圖為〈待我回來一下〉作品。（文化局提供）

    2022/12/20 05:30

    〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕前三屆累計湧入近五十萬參觀人次的「龍崎光節—空山祭」，今年的活動又將於耶誕夜絢爛登場，仍採寓言式策展手法，呈現在地的故事，市府文化局邀請國內、外的專業藝術團隊，聯手打造光影效果十足的夢幻秘境，並配合推出全新的路線與體驗，精彩呈現。

    佈展範圍擴大 涵蓋兩特色吊橋

    「龍崎光節—空山祭」被網友讚譽是「全國最美山林燈節」，今年邁入第四屆，以寓言動畫《隨風去留》為主題，打造十五件作品，活動主場域仍在虎形山公園，但佈展範圍擴大，涵蓋兩座特色吊橋，全程走完要一個鐘頭，民眾依循著光影，窺見龍崎未被發掘的面貌。

    活動持續至明年二月十二日

    文化局昨天熱鬧宣傳，市長黃偉哲應邀代言，與地方各界等聯手造勢，門票也正式啟售；這屆空山祭於本月廿四日登場，持續至明年二月十二日，橫跨農曆春節假期，目前規劃僅除夕當晚閉園，活動長達五十天。

    黃偉哲表示，已經打響名號的空山祭，每屆都令人驚豔，今年更加精彩，加上還有紅利點數，歡迎全國各地的好友到龍崎，體驗巧思創意與山城生態交融、演繹下所呈現的在地主題故事，藉由迷離又奇幻的視覺藝術饗宴，給自己來趟療癒的心靈之旅。

    平日票五十元 假日票一百元

    文化局長葉澤山指出，今年仍敲定在耶誕夜登場、耶誕節開幕，廿四、廿五日的活動前兩天一樣「放福利」，為試營運，全民可免費入場。

    今年首度區分平日票五十元、假日票一百元，假日每天限額三千張發售，主要是希望分散人流，讓民眾有更好的參觀品質；而暢遊票「無限炫風卡」則限量一百五十張，每張三百元。

    將探討人與土地間無形聯繫

    今年的空山祭有十一組團隊，完整演繹主題故事，策展人辛綺說，探討人與土地間無形的聯繫，講述關於「離開／離不開」的故事。辛綺提到，龍崎子弟國中畢業後就要出外念書，「必然離開」成為在地人的共同記憶；然而離開之後，他們仍關心故鄉，那些「離不開」的牽絆，卻能成為生命的支柱。

    藝術團隊在設計上融合虎形山大冠鷲、阿勃勒等兩個形象為概念，以風的主題元素，串起所有離開與離不開之間的羈絆，公園的吊橋，就如同與故鄉連結的絲線。

    以在地議題為靈感的系列創作，將龍崎夜晚的山林妝點成絢爛的秘境，並在其中探討人、故鄉與成長之間的微妙關係；其中也包含了三件融合舞台的裝置藝術，今年更加強互動性演出，深化觀眾沉浸式體驗。

    龍崎空山祭熱鬧宣傳，市長黃偉哲（右七）應邀代言，與各界聯手造勢。 （記者吳俊鋒攝）

    龍崎空山祭熱鬧宣傳，市長黃偉哲（右七）應邀代言，與各界聯手造勢。 （記者吳俊鋒攝）

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