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    首頁　>　臺南市

    台南議會龍頭選舉 綠力爭各黨派支持

    2022/12/19 05:30

    外傳綠藍配 林志展指是傳言 李文俊稱都可合作

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市正副議長選舉，泛綠陣營雖過半，但面臨現任無黨籍議長郭信良尋求連任的挑戰，選情詭譎多變。外傳民進黨可能與國民黨等其他政黨合作，尋求連任的國民黨副議長李文俊表示，任何人都可以合作，一切都還在評估中。議長郭信良僅回應，沒有評論。

    南市民進黨團總召、副議長參選人林志展表示，這是外面的傳言，民進黨目前正努力尋求各黨派議員的支持。

    台南市議會第四屆市議員選舉，在應選五十七席中，民進黨獲得廿八席，國民黨十五席，無盟加無黨共十二席，台聯和台灣基進各一席。泛綠取得過半席次，但過去議長選舉，民進黨內曾發生兩次跑票風波，讓接下來的正副議長選舉，充滿了不確定性，民進黨也沒有十足把握。

    藍：合作可保副議長席次

    最近議會各黨派議員盛傳，正副議長選舉民進黨可能與國民黨合作，讓台南市議長選舉這一局，選情更加撲朔迷離。

    對於「藍綠合作」，國民黨團內部意見不一，有人贊同合作，認為國民黨僅十五席，若合作可確保一席副議長；也有人強烈反對，認為彼此理念不同；另有人主張先授權由參選人視實際狀況去努力，再黨團內部討論，同時看中央黨部有無意見指示，再來做決定。

    綠：目前尚未形成決策

    民進黨團內部也是看法不一，主要是著眼於沒有人敢保證會不會發生跑票，為確保議長選局才有此提議，目前尚未形成決策。預計本週各黨團開會討論後，正副議長選舉的合縱連橫才會更明朗化。

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