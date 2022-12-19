台61線新建曾文溪大橋 明動土

台六十一線西濱快速公路曾文溪大橋新建工程將於十一月廿日動土。圖為完工模擬圖。（南市工務局提供）

2022/12/19 05:30

完工後可直通台江大道連結台十七線及國道八號

〔記者蔡文居／台南報導〕台六十一線西濱快速道路跨曾文溪大橋新建工程正式啟動。交通部公路總局上個月完成工程發包，將於十二月廿日上午舉行動土祈福典禮，預計二○二八年完工，屆時台六十一線將可直通台江大道連結台十七線及國道八號。

南市工務局表示，曾文溪大橋新建早期評估所需經費六十六億餘元，因物價上漲，經公路總局檢討後，今年八月十九日由行政院核定再增加卅億元，總經費九十六．二七億元。上個月公路總局已完成發包並報開工，十二月廿日上午十時舉行動土祈福典禮。

工務局說，西濱快速公路曾文溪橋新建工程總長度約三．三八公里，橋長約三千一百五十公尺，路堤約二百卅公尺，橋寬為廿二．八至卅二．七公尺。預計二○二八年完工，屆時台六十一線西濱快速公路南下進入原台南市區，不用再繞行國姓大橋，可直通台江大道連結台十七線進入市區，或連結國道八號，完成大台南地區四橫三縱高、快速道路路網最後一塊拼圖。

工務局指出，考量安全及曾文溪口開闊的地景及自然風光，市府爭取橋樑結構防海風鹽害潮水侵襲，採橋型、塗裝或光雕等方式展現，適時帶入地方意見及生態文化特色，打造兼具交通安全及觀光功能的景觀大橋。

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