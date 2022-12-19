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    寒流+人工增雨》 曾文水庫雨量 近3個半月來最多

    曾文水庫上游十七日累積降雨是近三個半月來最多。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫上游十七日累積降雨是近三個半月來最多。（記者吳俊鋒攝）

    2022/12/19 05:30

    人工增雨助攻 累積24毫米 可供1日用水 南化水庫14毫米 終結一個半月無雨窘境

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕入冬後首波寒流報到，也帶來水氣，曾文水庫上游前天單日累積降雨量逾廿二毫米，雖然不算豐沛，卻已創下近三個半月來最多的紀錄；供應民生用水的南化水庫，上游前天的累積雨量則是近十四毫米，入流量有限，但也已終結了一個半月來無雨的窘境。

    配合氣候條件，水利署南區水資源局、國家中山科學院本月十六日各在曾文水庫的大壩與上游，分別進行地面、高空的人工增雨作業，努力向老天多要一些水，截至昨午，累積降下約廿四毫米雨量，略有成效。

    甲仙攔河堰 降雨35毫米

    根據南水局的觀測資料，曾文水庫上游前天的降雨量雖然還不到三字頭，卻已是九月四日的五十九．二毫米之後單日累積最多，顯見今年真的欠缺水氣。此波降雨，曾文水庫預估入流量九十萬立方米左右，南化水庫則有廿萬立方米，約等於台南地區一天的民生、產業用水量。

    明年2月底前 供水穩定

    在甲仙攔河堰上游的集水區，截至昨天中午，累積降雨約卅五毫米，河川流量提升，期間南化水庫越域引水增加十二．八萬立方米。

    南水局提到，依目前水庫蓄水量，以及水文條件等進行保守評估，台南地區明年二月底前，民生、產業用水可穩定供應，籲請各界持續節水，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

    截至昨晚，曾文水庫的水位標高在二○六公尺以上，蓄水率廿七．六八%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量約一．九七億立方米。南化水庫的水位標高低於一七六．八公尺，有效蓄水量約七千三百萬立方米，蓄水率逾八十二%。

    南化水庫上游有小降雨，終結一個半月無雨窘境，蓄水率仍守住八成二。（記者吳俊鋒攝）

    南化水庫上游有小降雨，終結一個半月無雨窘境，蓄水率仍守住八成二。（記者吳俊鋒攝）

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