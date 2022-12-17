台灣科技新創基地 南部據點慶週年

國科會台灣科技新創基地南部據點慶祝成立一週年，國科會主委吳政忠（耶誕樹右）鼓勵與歐洲及全世界合作。 （記者劉婉君攝）

2022/12/17 05:30

〔記者劉婉君／歸仁報導〕國家科學及技術委員會「台灣科技新創基地」（Taiwan Tech Arena，簡稱TTA）南部據點，昨天慶祝成立週年，配合今年為台灣太空產業發展元年，以「太空二．○新創啟航」為焦點舉辦論壇。國科會主委吳政忠表示，基地目前已有近五十家新創團隊進駐，鼓勵要有衝過歐洲以及與全世界合作的氣勢，而在此之前則要先有堅強的實力。

以「太空二．○新創啟航」為焦點

台灣科技新創基地南部據點，去年在疫情下於歸仁沙崙資安暨智慧科技研發大樓成立，聚集於智慧科技、精準健康、潔淨循環三大產業主軸，整合南台灣新創資源，協助新創團隊鏈結國際。

昨天的慶祝活動，包括吳政忠、南科管理局長蘇振綱、國研院國家太空中心主任吳宗信、成大校長蘇慧貞、中山大學校長鄭英耀、法國在台協會、日本台灣交流協會、TTA國際創業家投資人等與會，敲響耶誕鐘。

盼南部據點成為走向未來基地

吳政忠說，今年是南台灣科技發展突破重要的一年，國科會加速投入太空科技、資安等前瞻科技領域，並將TTA國際新創資源南引，結合南台灣重點產學發展聚落，希望TTA南部據點成為台灣走向未來的重要基地之一，期勉新創團隊不要將新創的天花板訂得太低，要有游過太平洋、衝到歐洲的氣勢和雄心，募資也不要只在台灣，也要前進歐洲，與全世界合作、聯結，但想要這麼做，就要有堅強的實力。

太空中心主任吳宗信與成大電機系教授莊智清也在會中分享台灣新創切入國際供應鏈的機會與突破。國科會表示，有鑑於前瞻科技的全球競爭與發展，國科會加大台灣國際人才培育的力道，尤其著重在新創鏈結國際市場與資源的能力，攜手跨部會，連結TTA南部據點周邊的產學研單位，以科創扶植、南北攜手、國際鏈結為三大策略，扶植台灣科研新創躋身全球產業鏈研發與創新。

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