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    首頁　>　臺南市

    新化同額競選礁坑里長 羅萬來猝逝

    2022/10/17 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕新化區礁坑里長羅萬來十五日清晨在睡夢中離世，享年五十九歲。羅萬來平時服務認真，深獲里民肯定，原本同額競選連任，卻突然傳出惡耗，許多地方人士感到驚訝與不捨。後續礁坑里長選舉預計十九日至二十四日領表，二十二日至二十四日受理參選登記，確切時間仍待台南市選委會公布。

    羅萬來本屆為第一次當選里長，因服務認真，此次尋求連任沒有對手競爭。新化區長吳金喜表示，羅萬來對許多里內工作都親力親為，如除草、整理環境等，颱風及雨季時的災防工作，也會自己帶頭做。十四日中午曾到區公所洽公，並和他一起參加公祭，當時沒有發現他的身體有異樣，沒想到十五日清晨家人要叫喚他起床時，發現他在睡夢中驟逝。目前檢警已經完成相驗，詳細死因仍待進一步釐清，後續里內的工作，將由里幹事先代理，里民服務不會受到影響。

    吳金喜指出，公所已將羅萬來的死訊通報給民政局與台南市選委會，後續的礁坑里長選舉，應可趕上十一月二十六日投票。目前規劃的相關選舉時程為明（十八）日發布重行選舉公告，十九至二十四日領表，二十二日至二十四日受理登記，十一月九日抽籤，十一月二十日公告候選人名單，十一月二十一日至二十五日為競選活動期間，十一月二十六日投票，不過仍待市選委會正式公告。

    此外，同額競選的仁德區二行里長吳忠慶於十二日驟逝之後，市選委會已於十四日公告，將於今（十七）日至十九日於仁德區公所受理登記。

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