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    首頁　>　臺南市

    支持黃偉哲連任 25支醫界後援會相挺

    台南市長黃偉哲昨受邀參與台南市醫界大聯盟後援會聯合授證活動，現場廿五支台南市醫界各後援會齊聚。 （黃偉哲競辦提供）

    台南市長黃偉哲昨受邀參與台南市醫界大聯盟後援會聯合授證活動，現場廿五支台南市醫界各後援會齊聚。 （黃偉哲競辦提供）

    2022/10/17 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕市長黃偉哲昨日參與台南市醫界大聯盟後援會聯合授證活動，現場廿五支台南市醫界各後援會齊聚相挺，更對黃偉哲防疫表現給予大力肯定，齊喊「醫界大團結，團結挺台南」口號，支持黃偉哲繼續連任。

    台南市醫師公會理事長、黃偉哲醫界大聯盟後援會總會長陳相國指出，武肺疫情爆發至今，台南市累積病例數六都最低，確診率更低於全國平均。

    陳相國強調台南在科技防疫的表現優異，利用「台南打疫苗」、「台南快疫通」、「台南共照雲」來協助處理防疫工作，並結合醫事人員與各區公所、衛生所團結量能，讓防疫在台南不僅優雅而且更有效率。

    陳相國代表廿五支後援會致贈黃偉哲競選五寶菜頭（好彩頭）、柚子（庇佑）、包子及粽子（包中）、青蒜（凍蒜），祝福黃偉哲順利連任。

    台灣護理學會理事長陳靜敏也談到，感謝黃偉哲市長超前部署，讓台南的長照服務六都第一，台灣面臨老年人口成長迅速，而長照工作不能夠跟公衛脫節，預防失能減緩老化，同時補充長照能量都是重要的工作，都需要對政策有前瞻性、對市民有同理心的公衛市長來幫忙，繼續帶領台南。

    黃偉哲表示，選舉是一時的，而防疫不會因為選舉停下來，目前流感疫苗已經開打，防疫工作還是要繼續，感謝醫界的幫忙與努力，也盼望大家繼續支持，讓他可以為台南繼續拚。

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