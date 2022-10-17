山上水道博物館特展 耆老話當年

吳子中（左）說，約半世紀前修補這座通往發電廠與煙囟之間的磚牆，收到的酬勞是二包化學肥料。一旁是曾在水道工作的陳順接（中）及吳舜柱（右）。（記者劉婉君攝）

2022/10/17 05:30

〔記者劉婉君／山上報導〕台南山上花園水道博物館慶祝啟用一百週年，首度與成功大學歷史系副教授謝仕淵團隊合作，舉辦「自有水以來：山上水生活」特展，昨天並邀請三位曾在水道工作的耆老話當年，揭開水道的神秘面紗，也讓民眾更了解自來水在台灣的發展歷程。

與成大團隊合作 揭水道神秘面紗

「自有水以來：山上水生活」特展由謝仕淵團隊調查及訪談後，系統整理台灣水道的發展過程，內容包括水和現代城市、水道職人、水資源與人類的未來。九十歲陳順接、八十八歲吳子中、八十歲吳舜柱，昨天現身說法，分享自己在水道工作時的小故事。

憶當年 修補一堵牆酬勞2包肥料

早年負責沉澱池工作的陳順接說，每次下雨過後都必須測量水的濁度後，再加入適量明礬，以淨化水質。仁德二層行地區剛推展自來水時，居民原本因接管費用高，寧願繼續飲用當地埤塘的水，但經過比較水質，一個多月後整個聚落所有住家都全部裝設自來水。

於取水口服務的吳舜柱分享雨季期間的辛苦，因垃圾及漂流木會卡在取水口，必須每隔五或十分鐘就巡視一次，還要雇工清除雜物，當時他的月薪是二千一百八十元，工人每次的工錢則是五十元，還有附近的居民會用耙子取漂流木回家當柴火。

從小就時常出入水道的吳子中，曾修補發電廠與煙囪之間的磚牆，他說，當時收到的酬勞只有二包化學肥料，但是那些肥料在外面想買也買不到，以價值來說，應該算無價。而戰爭期間，遇到空襲時，水道員工必須爬上五、六層樓高的煙囪，在煙囪口插上樹枝偽裝成大樹，以避免遭到轟炸。

謝仕淵表示，水道是現代都市很重要的象徵，能運作一百年需要很多水道職人的努力，希望這些職人的故事，讓水道文化資產能更有生命力，團隊目前並已完成五、六位水道職人的口述歷史訪談，未來也期盼可以集結成冊出版。

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