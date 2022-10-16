志工大會師 黃偉哲授旗感謝

台南市長黃偉哲昨天授旗給台南市福企志工總隊三個大隊，感謝志工付出。（記者楊金城攝）

2022/10/16 05:30

〔記者楊金城／官田報導〕有志工服務，台南成為幸福城市，福氣啦，市長黃偉哲昨在台南志工大會師─志「趣」相投嘉年華上，授旗給台南市福企志工總隊三個大隊，感謝志工無私奉獻，提供關懷、照顧、保護的服務。

黃偉哲說，南市各類志工人數有七萬四千多人，志工比率在全國縣市數一數二，不僅公私協力打造台南成為溫暖友善的志工城市，並成就幸福城市。

南市志工人數 有七萬四千多人

黃偉哲說，台南因有志工參與，使得台南更加美好，志工是台南最大資產，歡迎更多民眾加入志願服務的行列，體現施比受更有福的快樂。

南市社會福利類志工有三萬六千多人，社會局為整合公益服務人力資源，去年成立台南市福企志工總隊，下設「睦鄰志工」、「陪伴志工」及「安全守護志工」三大隊，計二九九四名志工。

社會局長陳榮枝說，透過志工大會師由市長授旗，肯定志工的付出，並交付陪伴、關懷、援助、照顧、保護等任務，服務有需求的民眾。

逾五百志工參加會師 玩趣味競賽

超過五百位志工參加志工大會師，十一組志工團隊演出，還有趣味競賽，展現志工團隊的特色及活力，凝聚向心力。

黃偉哲逐一參觀社區攤位，大買特色小吃，許多人高喊凍蒜，預祝他連任市長。

而教育局也在佳里舉辦活躍樂齡嘉年華，展現南市卅八處樂齡中心學習成果，樂齡學員穿上水果裝，大聲說英語，還大跳流行「Local」舞，氣氛歡樂。

樂齡嘉年華 績優樂齡中心市長表揚

黃偉哲表揚績優樂齡中心，他說，台南推動高齡友善城市，今年天下雜誌的「幸福城市大調查」，在樂齡教育參與率名列六都第一。

教育局長鄭新輝說，南市是第一個區區有樂齡學習中心的直轄市，透過普及學習據點，鼓勵更多長輩善用資源來學習，活出活力和快樂。

台南市長黃偉哲（前排中）和台南社福志工合影，加油打氣。（記者楊金城攝）

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