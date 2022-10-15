財產申報 黃偉哲選舉債務1700萬

2022/10/15 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央選委會昨天公告五位台南市長候選人財產申報內容，無黨籍林義豐存款上千萬元最多，民進黨黃偉哲申報選舉債務一七○○萬元，國民黨謝龍介與無黨籍許忠信、吳炳輝申報現金都是掛「○」元。

依中選會公告申報內容，黃偉哲與配偶名下有不動產土地一筆、建物一筆，現金（含外幣）九萬元，存款四七九萬元，保險一六一二萬元，無債權，但有一筆選舉債務一七○○萬元。

黃偉哲表示，選舉債務主要是從二○一八年市長初選開始所累欠的。

謝龍介與配偶名下共有不動產土地廿一筆、建物廿三筆，含括永康、北、南區、安南區等區，不乏繼承而來；債權四四○○萬元、債務三三六九萬元，保險五三一萬元，存款五二六萬元、現金○元。謝龍介說，現在信用卡、行動支付很方便，當時申報時身上沒有現金所以申報○。

林義豐申報存款金額一○六五萬元，現金八萬元，不動產土地六筆、建物一筆。

許忠信存款三六八萬元，現金也是申報○元、不動產土地十三筆、建物十五筆。吳炳輝的財產申報存款、現金都是○，不動產土地二筆、建物二筆。

南市選委會表示，今年不同於往年選舉，候選人必須申報財產公告上網，但是不用國稅相關單位稽核查證，主要目的公告一年供民眾公評。

南市第四屆市長、市議員及里長選舉也將在廿一日舉行候選人號次抽籤，其中市議員十三個選舉區共有一○六人參選，六四九里（除仁德區二行里外）計一一四○人參選里長。

市長及原住民議員選區（第十二、第十三選區）候選人號次抽籤在市選委會辦理，其餘十一個市議員選區在各選區擇定公所辦理抽籤，里長選舉在各區公所擇定地點辦理抽籤。

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