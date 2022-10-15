供餐8校 麻豆國小中央廚房落成

麻豆國小中央廚房照顧學童食安和營養健康。（記者楊金城攝）

2022/10/15 05:30

〔記者楊金城、王姝琇／台南報導〕供應八校營養午餐的麻豆國小中央廚房昨天落成謝土，市長黃偉哲說，期盼藉由新建央廚的供餐量能，維護食安也確保學童吃得飽、吃得好、吃得健康。

學校自辦午餐率93％ 六都第一

市府教育局長鄭新輝說，「偏鄉營養午餐中央廚房計畫」一一一學年度上路，台南市從二○一九年至今爭取中央補助改善經費超過五億元，加上市府預算，南市現有五十五校中央廚房，供應一四九校午餐，師生約八萬四千人受惠，央廚聯合供餐比率七十三％、全市學校自辦午餐率九十三％，都是六都第一。

每天五條運餐路線 載送新鮮美食

麻豆國小原廚房使用已逾四十年，校長王誌鴻說，市府補助一五○○萬與教育部補助二三○○萬，配合校舍拆除重建，讓舊午餐廚房蛻變重生，廚工有十人，另有專業營養師開立菜單把關食安，供應麻豆、下營、中營、東興、甲中、賀建、大山、港尾等八所小學超過二五○○名師生的午餐，每天中午由五條運餐路線同步載送新鮮美食，準時溫暖孩子的胃。

黃偉哲說，從他上任市長後就爭取央廚補助，有央廚可經由校際合作的「經濟共享」，減少學校午餐營運的人力負擔，提升效能，讓孩子以同樣或是較低廉的價格，吃到兼顧營養健康與衛生安全的午餐。

鄭新輝也指出，藉由央廚集中採購、烹調與配送，既可替午餐安全衛生把關，也兼顧學童午餐健康營養，更減輕小校自辦午餐的行政負擔，是項多贏的教育方案。

社會局辦防暴社區共識營 防患未然

此外，社會局昨舉辦防暴社區共識營，黃偉哲率領廿個防暴團隊發表社區防暴大聯盟宣言，並拼製「台南市防暴地圖」，強調每個社區都是防暴網絡重要夥伴，防患未然，避免憾事發生。

黃偉哲說，市府會持續推動社區防暴，期盼從社區出發，撒下防暴種子，讓「減暴、防暴、通報」的觀念深植各行政區，讓台南更安全、更幸福。

市長黃偉哲（右三）幫忙送學校營養午餐餐盒。（記者楊金城攝）

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