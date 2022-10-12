台南閒置土地活化 4年節省支出逾19億

2022/10/12 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為有效利用閒置公有土地，市政府成立「市有土地及建物利用規劃專案小組」，盤點清查成果及滾動式管理，財稅局統計自二○一八年至今年九月，媒合具體成果達八十二處，節省支出約十九．一八億元。

市長黃偉哲表示，南市的自有財源是六都最低，要善用有限資源，首先是減少維護成本，其次是增加市庫收益，讓市民負擔減輕，這是市府努力的目標。

媒合具體成果多達82處

黃偉哲特別提到，在副總統賴清德時任台南市長時期，已經把中央列管的十七個閒置空間減少到四個，在這項基礎之下，這四年來市府團隊努力再把剩下的四個解除列管。

黃偉哲強調，市有財產的盤點應更詳盡查察，尤其是市有的閒置土地，即便沒有列管，也該充分利用，除非涉及開發成本要收回，否則原則上不要出售，應以出租或設定地上權為主，以利永續經營這些市有財產。

2011年起設市有土地規劃小組

財稅局昨在市政會議報告表示，市有房地閒置原因，包括政策因素、環境變遷、缺乏經費、管理不善等，為了解決這些問題，市政府自二○一一年起設置市有土地及建物利用規劃專案小組，每半年請各局處清查公共設施使用情形，若列為閒置空間，即納入媒合平台。

鹽水市場、海安路停車場轉型成功

以托育設施為例，過去東區仁和里活動中心長期閒置無開放，經與區公所、社會局共同努力，將中心一樓重新整理開放給里民活動使用，二樓轉型為社區的公共托育家園；鹽水公有零售市場原為行政院工程會列管在案的蚊子館樓層，僅供攤商開會時使用，經與社會局場勘評估後，現在三樓已經活化轉型成為親子悠遊館。北區大興里活動中心二樓、實物愛心銀行永華分行、友愛街機車立體停車場、大成路停車場、海安路地下停車場等，也都是閒置土地或房舍轉型成功案例。

財稅局表示，台南市第一個以BOT方式興建的旅館福爾摩沙遊艇酒店，則是由國有土地及市有土地共同合作開發，將雜草地蛻變為全台唯一擁有遊艇碼頭的飯店，創公私協力三贏的典範。

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