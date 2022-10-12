2024台灣燈會在台南 主場高鐵特定區

安平燈區展場將結合台南運河水域。圖為二○二○耶誕燈會運河夜景。（記者洪瑞琴攝）

2022/10/12 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕二○二四台灣燈會在台南，將以「台南四○○光年」為題，主展場燈區初步規劃在台南高鐵特定區。市長黃偉哲表示，二○二四為「台南四○○年」也是「台灣四○○年」，因此市府一直積極爭取台灣燈會主辦權，感謝中央及評選委員的支持。

串聯月津港燈節等 打造盛大燈會

台灣燈會將以「台南四○○光年」為主題，主燈區在台南高鐵特定區，結合綠能科技概念與數位藝術，並引進國際級的光影藝術，另在安平燈區，有以台南運河水域光雕展演為主，同時活動串聯月津港燈節、龍崎光節空山祭、普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、馬沙溝燈節，打造前所未見的盛大燈會。

暌違十六年再舉辦 將海外行銷

黃偉哲表示，過去台南縣市（未合併直轄市前）曾舉辦過三次台灣燈會，原南市曾連續在二○○五年及二○○六年舉辦，原台南縣則是在二○○八年舉辦，暌違十六年的台灣燈會將重磅回歸台南外，更是「台南四○○年」一開年首個國際級大型觀光活動，後續將持續與交通部觀光局共同研議規劃及確認策展方向，並透過海外行銷管道與多元主題旅遊，讓台南城市國際能見度再上一層樓。

大台南會展中心 將辦室內策展

觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南高鐵特定區燈區評估會場主要是在大台南會展中心周邊，包括與業者結合在會展中心室內策展，有別於過往燈會大都是晚上欣賞，將讓白天燈會同樣精彩。安平燈區則是結合台南運河水域與「廣八」廣場周邊，策展主軸水域光藝 加船舶逛遊，主推特殊的乘船逛遊賞燈體驗，不論是乘船賞水上或陸地光藝作品皆適宜。

今年改為開放有意願縣市自由申請

交通部觀光局昨日正式宣布二○二四台灣燈會主辦縣市台南，並獲行政院長蘇貞昌核定。為鼓勵縣市政府踴躍參與提案，並透過良性競爭帶動台灣燈會持續進步，中央今年特別改為開放有意願縣市政府自由申請，就提案計畫舉辦場地、交通環境、接待能量、安全管理、觀光推廣計畫及經費籌措能力等六大指標評分，採一次評選暨公布兩屆主辦縣市（二○二五年在桃園市）以利國際宣傳行銷及地方政府籌辦之需。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，交通環境是台灣燈會籌辦重要評估因素，後續將與中央及策展執行團隊實際評估現勘，才能進一步確認場地，雖然燈會籌備與舉辦工作龐雜，但各局處將通力合作，全力以赴。

二○二四台灣燈會，主展場初步規劃在大台南會展中心周邊。 （記者洪瑞琴攝）

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