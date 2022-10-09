中央地方作伙拚 蘇貞昌挺黃偉哲

行政院長蘇貞昌（左三）為市長黃偉哲（右三）站台，用政績助選。（記者楊金城攝）

2022/10/09 05:30

拿出政績 稱讚黃偉哲惦惦做不會做秀 黃偉哲期許：市長連任、議會過半

〔記者楊金城／白河報導〕「中央地方作伙拚 民主台灣大步行」政績說明會，昨在台南白河登場，行政院長蘇貞昌再拿出招牌撞球桿，細述中央台南作伙拚的政績，為競選連任的市長黃偉哲助陣，爭取民眾支持，「挺台南、繼續拚、作伙贏」。

蘇貞昌認證說，黃偉哲是惦惦做事真認真的市長，年底選戰大家更要團結，贏得更漂亮，讓蔡英文總統施政更有力。

包括高雄市長陳其邁、行政院秘書長李孟諺都來站台助選，稱讚黃偉哲是最會做事、最會爭取建設的市長。

黃偉哲表示，年底選戰不但市長連任，議會也要過半，讓蘇院長處理政府要事，南市全力配合，為市民做更多最好的事。

蘇貞昌拿出政府政績，從台南四縱四橫重大交通建設、台南產業投資、台南治水，講到長照、少子化補助、班班有冷氣、學校中央廚房、防疫成績，將市民「從小顧到老、從家裡顧到學校」。

陳其邁：黃偉哲最會爭取建設

蘇貞昌說，黃偉哲不會做秀，惦惦做，地方眉角都知道，他來行政院就整天糾纏李孟諺，東要西要，手上準備一大疊爭取建設的資料，一趟高鐵車資真划算，帶回去都是幾千倍、幾萬倍的回報。

蘇貞昌指出，他當行政院長三年多不敢懈怠，中央有決心打拚，地方需要認真的市長來做事，如果縣市長「憨慢、懶散」，中央要給錢，地方也不知要爭取做出成績，像去南投視察建設很多次，縣長沒一次出現，來台南卻是市長、立委都到場，「圍事」一大堆，大家團結為地方打拚。

蘇貞昌說，蔡總統做出亮眼政績，國民黨還是常會亂講抹黑，年底選戰選民更要團結發揮力量，贏得漂亮，讓蔡總統施政更有力，中央地方同心，福利建設就更用心，中央地方一條線，建設有得看。

此外，黃偉哲昨為市議員李宗翰、劉米山成立聯合競選總部站台，黃、李兩人舉起代表溪北發展重任的槓鈴，象徵承擔責任。

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