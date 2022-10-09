台南好米季 咖波彩繪稻田吸客

市長黃偉哲（前右二）、農業局長李建裕（前右三）、後壁農會總幹事林怡歆（前右四）等人展示咖波聯名的後農蘭麗越光米和米食。（記者楊金城攝）

2022/10/09 05:30

〔記者楊金城／後壁報導〕國慶連假首日，台南好米季昨在後壁菁寮田區熱鬧開幕，以人氣Line貼圖「貓貓蟲咖波」結合農村意象，打造最吸睛的「咖波彩繪稻田」，吸引人潮滿滿。

市長黃偉哲說，「咖波真厲害」吸引許多年輕朋友清早就來排隊，稻米產業結合稻田彩繪、時尚流行用品，把台南好米、農村旅遊行銷出去，帶動產業觀光。

南市二期稻作逾萬公頃，後壁區更是台南「米倉」，農業局第十一年舉辦台南好米季行銷台南好米，由黃偉哲、農委會輔導處處長陳俊言、農糧署南區分署長羅正宗、南市農業局長李建裕、後壁農會理事長蕭麗姿等人開幕。

黃偉哲推銷後農蘭麗越光米

黃偉哲表示，台南好米季今年由人氣明星貓貓蟲咖波代言，結合農村意象，比往年吸引更多年輕朋友走進稻田、走進農村，深入了解稻米產業文化，歡迎遊客在雙十連假走訪後壁彩繪稻田、菁寮老街、關子嶺旅遊。

李建裕說，稻田彩繪主角「咖波稻陣走」，戴上花布、斗笠的可愛造型，加上米食、稻草堆等圖案，以「黃、綠、紫（紅）、白」四色彩葉水稻呈現，讓遊客了解稻米不只具營養美味的食用性，也看見多元稻種的實用性。

彩繪稻田設有三樓高的觀景台可俯瞰咖波稻田，每十分鐘一梯次觀看，一旁另有大型稻草裝置藝術及稻草捲，展示稻草再利用價值。

後壁農會總幹事林怡歆說，連假期間推出咖波手作DIY、咖波見面會、紅龜粿DIY與稻草筆DIY等，彩繪稻田觀景台開放到廿三日，農會還推出咖波聯名的蘭麗越光米和米食，受到遊客喜愛。

台南好米季「咖波彩繪稻田」吸睛。（記者楊金城攝）

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