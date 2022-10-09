面試要求「吹慢些」 評審：是加分

2022/10/09 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市民族管絃樂團招聘笛奏團員遭指控不公，被指控的A評審表示，正取者非他現在學生，何來偏袒？備取者也是他曾教過的學生，面試時請「吹慢些」，反而是加分，因為「她吹得很好」，以利「再確認一下」，這是常有的事，怎會是刁難？

A稱「教過」備取生，但備取生聲明，自己並非師承A，而是二○○五年欲考某大學前，只給A指導一節課，前後五十分鐘，付費兩千元，當時考量A的授業學生頗多，且多師承A已久（大多超過一年），有師長擔心她受門戶之見排擠，特別安排她去「拜碼頭」。

評審否認強迫推銷半音笛

A表示，招聘的面試題目是「笛子為什麼比其他樂器容易不準」，這是專業性問題，若不了解，就無法解決，不夠格成為樂團團員，記得「備取生答得還不錯」，但有兩人（不是備取生）答不出來。

A說，他有問團長，如何可加分？回應說可加考「樂器」，（正取者表演「唱歌」，備取者演奏「把烏」）應該都有加分，談吐口條好，對獨奏與合奏的分野清楚，記得這項分數「大家差距都不大」。

但備取者卻說，面試時要求吹慢曲子，卻只針對她，且「當場批評」吹的不好，導致她的面試成績是「所有考生分數最低」，而非A聲稱的「這項分數大家差距都不大」。

A強調，自己沒有強迫推銷半音笛，半音笛委由頂尖名師手工打造，行情要四萬元，還要請師傅作手工鍵，一個兩千五百元，四個一萬元，他為推廣甚至虧本倒貼，被指控真是情何以堪。

南市文化局表示，向某國立大學查證，正取者在一○一年上學期（高中）上過A的課，後來大學及研究所未受教於A，很難被認為是門生，從A打的分數看並未特別偏愛他，當天應試者無人使用特製規格半音笛，評分方式是為避免評審個人主觀性落差，同時參酌序位法，正取者排名第一、備取者排第二，與成績總平均相符。

南市民族管弦樂團這次招聘，有七人報考，六人應試，三名評審一是團長，另兩人是外聘委員。文化局說，A是國樂界公認專業，創作演奏或指揮有目共睹，非泛泛之輩，外界若對評選方式有疑慮，將來可研議改善，力求更完善。

評選被控不公 文化局：力求完善

據悉，備取者已申請複查，要求正式公布各甄試項目所佔的百分比，音樂雖有主觀性，卻並非絕對，故要求調閱參試者的錄影音檔，另請評審重新評選，或依影片演奏水平，另請外審委員進行成績合比，以了解有無評審刻意打壓。

文化局說，備取者已來複查個人成績及看個人面試影片，但不提供檔案，其他應試者資料，基於個人隱私權無法提供。

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