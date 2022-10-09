為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    南市民族管絃樂團徵選 被爆評選不公

    台南市民族管絃樂團是轄屬於南市文化局的公立樂團。圖中人物與新聞事件無關。（取自台南市民族管絃樂團臉書）

    台南市民族管絃樂團是轄屬於南市文化局的公立樂團。圖中人物與新聞事件無關。（取自台南市民族管絃樂團臉書）

    2022/10/09 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市民族管絃樂團招聘笛子兼蕭的演奏團員，遭爆料評選不公，質疑評審委員A與正取者有師生關係卻未迴避，而且有門戶之見，摒棄非其門派的實力好手，另在面試項目要求備取生放慢一倍速度吹奏，再當場責難，疑有刻意打壓之嫌，而明明甄選吹奏專長的團員，正取者表演唱歌居然也過關，令人不解。

    評審委員被爆與正取者是師生 未迴避

    爆料者指出，正取者是評審A的某國立大學研究所學生，本來就應該且必須迴避卻毫不避諱，嚴重違反規定。

    爆料說，協助試務的管絃樂團團員們在周邊聆聽現況，對於評選結果感到詑異，認為備取者在「視奏」與「技巧」上都優於正取者，主要關鍵就在A評審評分落差太大，僅憑個人高音喜好，獨獨要求備取者在「面試」項目吹奏指定曲目片斷，且是現代曲目，有較多技術與「半音階」，要求備取者放慢一倍速度吹奏，然後再刁難指她的音不準，其他應試者卻沒有被同樣要求，顯有異常，另外正取者應試時被要求「唱京劇」，也是很奇怪。

    「面試」備取者時出難題 被指針對性

    本身具備國樂專長的爆料者指出，指定曲目表現形式並非慢節奏，顯然刻意針對性，影響其他評審打分數，因為前面的「指定曲」、「自選曲」、「樂團片斷」、「視奏」項目都是進行式不能打斷，分數已評完了，只有最後的「面試」項目出難題，「這是內行人知道的」。

    爆料者質疑，評審A仗勢國樂界資深大老輩份，強力推銷特製規格的「半音笛」，一支六萬元，相較於上等笛子頂多一萬元，貴得離譜，且國樂界對這位大老評分風格常是負面評價，引發不平之鳴，但因怕得罪他，敢怒不敢言，不理解偏要迷信大牌而挑選有爭議的這位大老當評審。

    爆料者建議，台南市民族管弦樂團明年有擴編計畫，正取與備取表現都優秀，應比照全國音樂比賽有「併列第一」前例可循，兩人都予以錄取，未來樂團招聘職缺也應該安排選手公開表演，讓觀眾公證以釋群疑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    面試要求「吹慢些」 評審：是加分
    2022/10/09 05:30

    面試要求「吹慢些」 評審：是加分

    竹東至善重劃區新案 竹科客都愛

    南京東路市容翻新 正大道小宅超夯
    臺南市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播