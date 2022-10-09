南市民族管絃樂團徵選 被爆評選不公

台南市民族管絃樂團是轄屬於南市文化局的公立樂團。圖中人物與新聞事件無關。（取自台南市民族管絃樂團臉書）

2022/10/09 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市民族管絃樂團招聘笛子兼蕭的演奏團員，遭爆料評選不公，質疑評審委員A與正取者有師生關係卻未迴避，而且有門戶之見，摒棄非其門派的實力好手，另在面試項目要求備取生放慢一倍速度吹奏，再當場責難，疑有刻意打壓之嫌，而明明甄選吹奏專長的團員，正取者表演唱歌居然也過關，令人不解。

評審委員被爆與正取者是師生 未迴避

爆料者指出，正取者是評審A的某國立大學研究所學生，本來就應該且必須迴避卻毫不避諱，嚴重違反規定。

爆料說，協助試務的管絃樂團團員們在周邊聆聽現況，對於評選結果感到詑異，認為備取者在「視奏」與「技巧」上都優於正取者，主要關鍵就在A評審評分落差太大，僅憑個人高音喜好，獨獨要求備取者在「面試」項目吹奏指定曲目片斷，且是現代曲目，有較多技術與「半音階」，要求備取者放慢一倍速度吹奏，然後再刁難指她的音不準，其他應試者卻沒有被同樣要求，顯有異常，另外正取者應試時被要求「唱京劇」，也是很奇怪。

「面試」備取者時出難題 被指針對性

本身具備國樂專長的爆料者指出，指定曲目表現形式並非慢節奏，顯然刻意針對性，影響其他評審打分數，因為前面的「指定曲」、「自選曲」、「樂團片斷」、「視奏」項目都是進行式不能打斷，分數已評完了，只有最後的「面試」項目出難題，「這是內行人知道的」。

爆料者質疑，評審A仗勢國樂界資深大老輩份，強力推銷特製規格的「半音笛」，一支六萬元，相較於上等笛子頂多一萬元，貴得離譜，且國樂界對這位大老評分風格常是負面評價，引發不平之鳴，但因怕得罪他，敢怒不敢言，不理解偏要迷信大牌而挑選有爭議的這位大老當評審。

爆料者建議，台南市民族管弦樂團明年有擴編計畫，正取與備取表現都優秀，應比照全國音樂比賽有「併列第一」前例可循，兩人都予以錄取，未來樂團招聘職缺也應該安排選手公開表演，讓觀眾公證以釋群疑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法