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    首頁　>　臺南市

    訂購582箱香蕉 黃偉哲送64所國中

    台南市採購五百多箱香蕉挺蕉農，也為轄內六十四所國中師生營養午餐加「果」。（記者王姝琇攝）

    台南市採購五百多箱香蕉挺蕉農，也為轄內六十四所國中師生營養午餐加「果」。（記者王姝琇攝）

    2022/10/08 05:30

    市府以每箱300元採購挺蕉農 為師生營養午餐加「果」

    〔記者王姝琇／台南報導〕近日台灣香蕉產量大增，為力挺蕉農，市長黃偉哲特地向產區訂購五百八十二箱（每箱十五公斤裝）香蕉，為南市六十四所國中師生的營養午餐加「果」，昨天到安平金城國中分發香蕉給學生。

    日學童餐後水果 南市學子更該吃

    黃偉哲表示，香蕉不是台南的主力農作物，但卻是很多民眾喜愛的水果，台灣香蕉品質好，價廉物美又好吃，農糧署更將香蕉賣到日本茨城縣笠間市當作學生的營養午餐水果，笠間市學生都能吃到台灣香蕉，南市的學生更應該要吃得到。

    另採購台南蕉100箱 送同仁品嘗

    此次活動不只是採購其他縣市香蕉供給南市國中師生營養午餐，另也向台南在地合作社訂購一百箱，為市府同仁加「果」，藉此鼓勵大家一起買香蕉支持台灣水果。

    香蕉全國產量居冠的屏東近日傳出香蕉產量大增，導致跌價。

    農業局長李建裕表示，台南香蕉種植面積大約一千公頃，產量兩萬公噸左右，僅占全國百分之六，加上今年台南香蕉減少種植，在這波跌價中影響較小，但是仍期望透過產銷互助，降低外縣市蕉農的衝擊，一起來為台灣農產品盡份心力。

    農業局說，以新化果菜市場為例，近日每箱十五公斤裝香蕉批發價約落在兩百五十至三百五十元之間，蕉農成本約為兩百廿五元，市府以每箱三百元採購挺蕉農。

    黃偉哲說，台南為台灣重要農業產區，十分明白農民的辛苦及產銷的難處，因此以實際行動支持台灣優質農產品；香蕉富含多元營養素，果肉香甜綿密，是老少咸宜的水果，市面上也很容易購得，所以不管台南蕉、屏東蕉、高雄蕉，只要是台灣的香蕉都同樣營養美味，千萬不要錯過。

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