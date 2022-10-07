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    導入智慧化 台南海安路地下停車場升級

    南市海安路地下停車場環境優化，加強車道主要出入口行進方向提示、全面更新指標牌面。 （南市交通局提供）

    南市海安路地下停車場環境優化，加強車道主要出入口行進方向提示、全面更新指標牌面。 （南市交通局提供）

    2022/10/07 05:30

    增127席汽車格 有智慧尋車系統

    〔記者蔡文居／台南報導〕中西區海安路周遭商圈的停車需求大，交通局完成海安路地下停車場地下一層停車場範圍擴建工程，增加一二七席汽車格位，並將停車場環境重新整理，導入線上繳費、智慧尋車系統及增設電動車充電區等設施，提供市民及遊客優質的停車服務。

    南市交通局昨天發表海安路地下停車場蛻變升級成果，市長黃偉哲表示，市府在二○一八年完成海安路中央軸帶景觀改造工程後，輔導周邊商圈協會舉辦多次大型主題市集活動，在觀光遊憩人潮帶動下，逐步推升停車需求。

    提供總計1036席汽車格位

    為提供最好的停車服務，交通局與營運廠商運用ROT民間參與公共建設合作機制，將部分商場範圍變更為一二七席停車空間，提供總計一○三六席汽車格位，成為市中心規模最大的公有停車場，帶動中西區整體繁榮。

    牆面粉刷、改善照明亮度

    交通局局長王銘德說，這次擴建工程，重塑停車場環境，包括地面整平、牆面粉刷、改善照明亮度。

    此外，也導入QR Code線上繳費與智慧尋車系統，減少排隊繳費與尋找愛車停放位置的困擾，更增設電動車充電區提供充電服務，讓整體停車場智慧升級，以新風貌提供優質的停車服務。

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