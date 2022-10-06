明年總預算未審完 黃偉哲︰尊重

2022/10/06 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第三屆第八次定期會昨天閉幕，通過墊付預算廿七億餘元，市府明年度總預算案因部分市府局處預算在最後一天仍來不及完成審議，南市議長郭信良裁示，待黨團協商並經程委會確定日程，再召開臨時會繼續審議。市長黃偉哲則表示，尊重。

墊付預算廿七億通過

台南市議會定期會於七月廿八日至十月五日召開，昨天進行最後一天議程，上午聯席審查預算，下午進行三讀議案第二、三讀會及審議各項提案，黃偉哲率領各局處首長出席。

台南市明年度總預算案，編列歲入預算九百八十億餘元，歲出預算一千○廿五億餘元，歲入歲出差短四十五億餘元，差短部分擬以舉借同額借款支應。

昨天上午聯席審查預算，僅審完市府研考會預算，市府工務局、水利局、交通局及新聞處等四個局處預算則來不及審議。市議會將另外擇期召開臨時會審議。

其他議案部分，針對「台南市四草水域觀光管筏管理自治條例」部分條文修正草案，有議員表示，須先經過公聽會的程序，主席裁示請觀旅局補齊相關公聽會程序及資料，待下個會期再行審議。

臨時動議方面，通過議員臨時提案以具有時限亟待解決事項為限，且須有四人以上連署始能成立；此外，有關建請教育局成立專案小組於一個月內調查校園性侵、強制猥褻等黑數事件，大會決議請教育局成立小組納入性平委員會並於一個月內完成調查。

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