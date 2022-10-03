國產石斑魚促銷 黃偉哲快閃拍賣

市長黃偉哲（右）出席永康區農會主辦的國產石斑魚促銷活動，主持快閃拍賣。（記者劉婉君攝）

2022/10/03 05:30

〔記者劉婉君／永康報導〕行銷國產石斑魚、力挺漁民，永康區農會昨天邀集澎湖、屏東林邊等農會，一同舉辦促銷活動，限量龍虎石斑買一送一，吸引民眾大排長龍搶便宜，市長黃偉哲主持快閃拍賣會，所得全數捐給弱勢團體，多位市議員參選人到場發送競選文宣品，前三位石斑魚拍賣的得標者也均是參選人，活動會場成為參選人的另類「戰場」。

「國產石斑魚促銷活動」昨天上午於永康區農會停車廣場舉行，有一千五百份的龍虎石斑特賣、免費鮮魚湯、肉燥飯等小吃品嚐、繪畫比賽、小農好物展售、音樂及魔術表演等，並請來國宴主廚陳兆麟示範魚類烹飪，教導民眾在家也能料理出美味可口的菜色。

昨天上午八時許活動還未開始，就已有許多民眾排隊等著搶好康，永康區市議員選情激烈，現場也可以看到多位參選人及團隊穿梭其間發送文宣品向民眾拜票，有民眾手上不只拿了二、三支扇子，還有成疊的口罩。黃偉哲現場主持石斑魚快閃拍賣會，台下除了有民眾喊價響應，與會的各黨籍市議員也踴躍響應，國民黨籍林燕祝、民進黨籍陳秋萍、台灣團結聯盟楊中成先後成功得標。

黃偉哲表示，永康農會引進澎湖、屏東林邊、雲林西螺、高雄永安、台南後壁區的農特產，共襄盛舉，不只照顧到漁民，也讓市民可以用最便宜的價格買到石斑，了解石斑的肉質有多好吃。

農業局長李建裕指出，目前不論是青斑、龍虎斑、還是龍膽石斑，價格都比去年更好，應該是因為大家都知道石斑魚是好魚，台南市的石斑魚也賣得相當不錯，沒有產銷問題。

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