前瞻產業論壇 黃偉哲：台南上升力道最強

2022/08/03 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南迎接四百年，處於全球面臨產業轉型往前躍進的關鍵時刻，市府昨日舉辦前瞻產業發展論壇，市長黃偉哲表示，上升力道最強健、發展最耀眼的一顆星，就是台南。

黃偉哲表示，台南不僅是文化之都，在科技產業發展也扮演舉足輕重角色，並且整合文化古都跟科技新都特點，不管是宗教活動或是美食文化，跟南科、沙崙的科技發展都和諧存在一起，台南具有新舊共融，兼容並蓄的包容力。

黃偉哲說，台南市固定資產投資額在六都脫穎而出，累計產業投資金額達二．二兆元，台南正朝向智慧城市邁進，過去便首創「AI登革熱防疫平台」，疫情期間更陸續建置「台南打疫苗」與「快篩認證」等線上系統，台南才能從疫情中脫胎換骨，去年確診數為六都最低。

黃偉哲表示，為迎北漂青年返鄉、專業人士移居，市府落實推動居住正義，以多元方式和中央合作，多管道取得台南公宅，目前規劃興建中的公宅已達七千戶，今年預定動工社會住宅戶數達一五五四戶。

經發局表示，南市府往「金三角」願景前進，第一個角為公部門產業發展場域，逐步擴散五G、AIoT（物聯網）和數位轉型的創新實證場域；第二個角是放大資料中心資源，並結合民間業者力量，目前有國網中心台南分部、Google 資料中心、科技部資安研發大樓等；第三個則是吸引軟硬體人才進駐，利用台南產業需求帶動產學研，吸引創新形成軟體人才聚落。

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