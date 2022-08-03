為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    林百貨前進東京 黃偉哲︰讓世界看見台南

    林百貨「台南好客廳」陳列各式台南味。（記者洪瑞琴攝）

    林百貨「台南好客廳」陳列各式台南味。（記者洪瑞琴攝）

    2022/08/03 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台日「林（零）」距離！林百貨將於今年八月中旬前進日本，為疫後國際旅遊宣傳打頭陣，首站在同為一九三○年代創立的東京老字號百貨新宿伊勢丹百貨開設快閃店，出發前夕，市長黃偉哲昨日站台預祝滿載而歸。

    八月中開設 黃偉哲預祝滿載而歸

    黃偉哲表示，在東京「林百貨店」就能買到充滿台灣味的限定商品，盼林百貨與南市府一起行銷台南，讓世界看見台南，台灣品牌在國際上持續發光發熱。

    黃偉哲說，疫後開放旅遊是未來必然趨勢，很多日本的企業主喜歡台灣及台南的商品，將顯眼的位置留給林百貨，不僅是消費者的青睞，也是經營者獨到的眼光，更是代表林百貨的實力，也代表著台南的軟實力，期盼林百貨陪著台南一起體現文化的底蘊，「帶著訂單回來」，同時期待林百貨滿載而歸。

    海外展店 搶先佈局疫後市場

    林百貨將於八月十七日至三十日在東京伊勢丹百貨展店。林百貨董事長陳慧姝表示，藉由海外交流展店，除搶先佈局疫後國際市場，也積極推廣台南多元文化與豐沛設計能量，促進日本等國際觀光客對台南與台灣文化的喜愛與認同。

    復刻林百貨一樓「台南好客廳」

    林百貨將設於伊勢丹新宿店一樓精品區的東京「林百貨店」，是復刻自林百貨一樓「台南好客廳」，展現府城熱情好客精神；包括台南在地老店及正台味品牌錦源興、印花樂、娜吉小物等，並結合超萌人氣HAYASHI × Hello Kitty玩藝之屋、日本知名品牌「KNT365」推出聯名環保時尚包款等獨家限定商品搶先機。

    黃偉哲也趁機宣傳台南購物節，抽獎好禮就有送日本來回機票，呼籲大家踴躍參加，為台日觀光旅遊助攻。

    林百貨結合台南在地店家將前進日本東京開設快閃店，昨日市長黃偉哲（右四）與參加店家一同宣傳。 （記者洪瑞琴攝）

    林百貨結合台南在地店家將前進日本東京開設快閃店，昨日市長黃偉哲（右四）與參加店家一同宣傳。 （記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播