林百貨前進東京 黃偉哲︰讓世界看見台南

林百貨「台南好客廳」陳列各式台南味。（記者洪瑞琴攝）

2022/08/03 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台日「林（零）」距離！林百貨將於今年八月中旬前進日本，為疫後國際旅遊宣傳打頭陣，首站在同為一九三○年代創立的東京老字號百貨新宿伊勢丹百貨開設快閃店，出發前夕，市長黃偉哲昨日站台預祝滿載而歸。

八月中開設 黃偉哲預祝滿載而歸

黃偉哲表示，在東京「林百貨店」就能買到充滿台灣味的限定商品，盼林百貨與南市府一起行銷台南，讓世界看見台南，台灣品牌在國際上持續發光發熱。

黃偉哲說，疫後開放旅遊是未來必然趨勢，很多日本的企業主喜歡台灣及台南的商品，將顯眼的位置留給林百貨，不僅是消費者的青睞，也是經營者獨到的眼光，更是代表林百貨的實力，也代表著台南的軟實力，期盼林百貨陪著台南一起體現文化的底蘊，「帶著訂單回來」，同時期待林百貨滿載而歸。

海外展店 搶先佈局疫後市場

林百貨將於八月十七日至三十日在東京伊勢丹百貨展店。林百貨董事長陳慧姝表示，藉由海外交流展店，除搶先佈局疫後國際市場，也積極推廣台南多元文化與豐沛設計能量，促進日本等國際觀光客對台南與台灣文化的喜愛與認同。

復刻林百貨一樓「台南好客廳」

林百貨將設於伊勢丹新宿店一樓精品區的東京「林百貨店」，是復刻自林百貨一樓「台南好客廳」，展現府城熱情好客精神；包括台南在地老店及正台味品牌錦源興、印花樂、娜吉小物等，並結合超萌人氣HAYASHI × Hello Kitty玩藝之屋、日本知名品牌「KNT365」推出聯名環保時尚包款等獨家限定商品搶先機。

黃偉哲也趁機宣傳台南購物節，抽獎好禮就有送日本來回機票，呼籲大家踴躍參加，為台日觀光旅遊助攻。

林百貨結合台南在地店家將前進日本東京開設快閃店，昨日市長黃偉哲（右四）與參加店家一同宣傳。 （記者洪瑞琴攝）

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