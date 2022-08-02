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    智慧零售電動車 月底南科試營運

    國內十五家本土電動車供應鏈串聯，打造全台首部智慧零售電動車「FamiMobi」，昨天在南部科學園區亮相，預計月底展開試營運，因應廠區輪班制生態，於早、午、晚餐及宵夜四大黃金用餐時段出車，具有電動綠能、科技零售、移動便利商店、大數據等特色，將分三階段逐步推展成為新行動便利商店。 市長黃偉哲、南科管理局長蘇振綱、宣明智等人昨天出席FamiMobi的發表會，黃偉哲率先體驗。黃偉哲表示，極端氣候帶來的影響迫在眉睫，台南持續努力推動綠能政策，感謝全家便利商店選擇在台南推出全台首部智慧零售電動車，積極響應台灣二○五○淨零轉型目標。（圖文︰記者劉婉君）

    國內十五家本土電動車供應鏈串聯，打造全台首部智慧零售電動車「FamiMobi」，昨天在南部科學園區亮相，預計月底展開試營運，因應廠區輪班制生態，於早、午、晚餐及宵夜四大黃金用餐時段出車，具有電動綠能、科技零售、移動便利商店、大數據等特色，將分三階段逐步推展成為新行動便利商店。 市長黃偉哲、南科管理局長蘇振綱、宣明智等人昨天出席FamiMobi的發表會，黃偉哲率先體驗。黃偉哲表示，極端氣候帶來的影響迫在眉睫，台南持續努力推動綠能政策，感謝全家便利商店選擇在台南推出全台首部智慧零售電動車，積極響應台灣二○五○淨零轉型目標。（圖文︰記者劉婉君）

    2022/08/02 05:30

    國內十五家本土電動車供應鏈串聯，打造全台首部智慧零售電動車「FamiMobi」，昨天在南部科學園區亮相，預計月底展開試營運，因應廠區輪班制生態，於早、午、晚餐及宵夜四大黃金用餐時段出車，具有電動綠能、科技零售、移動便利商店、大數據等特色，將分三階段逐步推展成為新行動便利商店。

    市長黃偉哲、南科管理局長蘇振綱、宣明智等人昨天出席FamiMobi的發表會，黃偉哲率先體驗。黃偉哲表示，極端氣候帶來的影響迫在眉睫，台南持續努力推動綠能政策，感謝全家便利商店選擇在台南推出全台首部智慧零售電動車，積極響應台灣二○五○淨零轉型目標。（圖文︰記者劉婉君）

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